Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εξαιρετικά δύσβατο και απόκρημνο σημείο στον Όλυμπο, σε υψόμετρο 2.100 μέτρων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε μόλις εκατό μέτρα κάτω από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» (Ζολώτας), προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών, καθώς πρόκειται για μια περιοχή υψηλής οικολογικής και πεζοπορικής σημασίας. «Τον φυλάμε σαν τα μάτια μας…», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι που επιχείρησαν στο βουνό των Θεών, περιγράφοντας την αγωνία αλλά και την αποφασιστικότητά τους να προστατεύσουν τον Όλυμπο.

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της αδυναμίας προσέγγισης από πυροσβεστικά οχήματα, το κύριο βάρος της κατάσβεσης ανέλαβαν τα εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.

Παράλληλα, άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτόχωρου και άτομα από την ΕΜΟΔΕ επιχείρησαν προσπελάζοντας το δύσβατο ανάγλυφο με ειδικό εξοπλισμό.