Το Γενικό Επιτελείο Στρατού δημοσίευσε ένα βίντεο-πρόσκληση σχετικά με την εθελοντική στράτευση των γυναικών στον Στρατό Ξηράς, η οποία ισχύει από φέτος.

«Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και εμένα»

Στο βίντεο του ΓΕΣ, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά και εμένα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σποτάκι, το οποίο καλεί όσες γυναίκες ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 31 Μαρτίου, στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια της εθελοντικής θητείας θα είναι 12 μήνες και αφορά γυναίκες ηλικίας 20 έως 26 ετών. Όλες οι εθελόντριες θα υπηρετούν σε μονάδες και υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς και θα μπορούν να επιλέγονται ως υποψήφιες ή δόκιμες έφεδροι αξιωματικοί.

Δείτε το βίντεο

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού

«Με τη Φ.422/15/560871/Σ.90/06 Μαρ 26 Απόφαση ΥΕΘΑ (Β΄ 1289) καθορίστηκε ο αριθμός των προσκαλουμένων για κατάταξη εθελοντριών Ελληνίδων στον Στρατό Ξηράς, για εκπλήρωση εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας για το έτος 2026, σε εκατό (100). Δύνανται να υποβάλουν αίτηση για κατάταξη ως εθελόντριες Ελληνίδες οι ενδιαφερόμενες που πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Διανύουν κατά το τρέχον έτος το 20ό και δεν υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθείσες από 1-1-2001 έως 31-12-2007).

β. Είναι ικανές κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως δεύτερης (Ι/2).

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο

σε κάθειρξη.

Οι αιτήσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ (ΓΕΣ/Β4) από την ανάρτηση της παρούσας στον διαδικτυακό τόπο του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) (https://army.gr) έως και την 31η Μαρτίου 2026 και πρέπει να συνοδεύονται από φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση περί μη αμετάκλητης καταδίκης σε ποινή κάθειρξης. Η κατάθεση των αιτήσεων σε μορφή PDF γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ges_dsl@stratologia.gr.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 – 6553265 και 210 – 6552222, για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:00 έως 14:00. Όσες αιτήσεις υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στις ενδιαφερόμενες.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τις εκατό (100), η επιλογή πραγματοποιείται βάσει της χρονικής σειράς κατάθεσης των αιτήσεων.

Η Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ:

α. Αναζητά αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό γέννησης και αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης των υποψηφίων.

β. Παραπέμπει στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής αρμόδια Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή (ΣΥΕ) για κρίση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ένταξη σε κατηγορία σωματικής ικανότητας αριθμό υποψηφίων, ίσο με τον καθορισμένο για κάθε ημερολογιακό έτος αριθμό κατατασσόμενων, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

Όσες παραπεμπόμενες εντάσσονται στις κατηγορίες σωματικής ικανότητας τρίτης (Ι/3) έως πέμπτης (Ι/5), καθώς και όσες δεν παρουσιάζονται στις αρμόδιες ΣΥΕ εντός της ταχθείσας προθεσμίας, αποκλείονται από τη διαδικασία. Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, μετά την ένταξη των υποψηφίων σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας, η διαδικασία παραπομπής είναι δυνατόν να επαναλαμβάνεται και για λοιπές υποψήφιες που δεν είχαν παραπεμφθεί αρχικά, ώστε να πληρωθεί το σύνολο των καθορισθεισών θέσεων των προσκαλούμενων σε κατάταξη.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Μαΐου 2026.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραπομπής:

α. Αναρτώνται άμεσα στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΣ κυρωμένοι πίνακες υποψηφίων που γίνονται δεκτές, ώστε να προσκληθούν ονομαστικά, και απορριφθεισών υποψηφίων, των οποίων οι υποψήφιες λαμβάνουν γνώση με μέριμνά τους.

β. Καθορίζεται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ ο χρόνος κατάταξης και αποστέλλονται στις αρμόδιες με βάση τα δημοτολόγια εγγραφής Στρατολογικές Υπηρεσίες τα σχετικά Σημειώματα Κατάταξης, τα οποία επιδίδονται στις προσκαλούμενες σε κατάταξη αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου αντιπροσώπου ή μέσω μηνύματος στην προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η κατάταξη πραγματοποιείται εντός Ιουνίου 2026 στο ΚΕΝ ΛΑΜΙΑΣ (ΚΕΥΠ).

Οι μη παρουσιασθείσες για κατάταξη εμπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και δεν υπέχουν περαιτέρω συνέπειες. Είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας κατάταξής τους έως πέντε (5) ημέρες, κατόπιν διαπίστωσης λόγων αντικειμενικής αδυναμίας από οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή.

Με διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογικού του ΓΕΣ καλούνται σε κατάταξη υποψήφιες για πλήρωση τυχόν κενών θέσεων, λόγω μη κατάταξης των αρχικά προσκαλουμένων.

Οι εθελόντριες Ελληνίδες δύνανται να επιλέγονται ως Υποψήφιες ή Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΥΕΑ – ΔΕΑ), κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους άρρενες και με τις επιλογικές διαδικασίες που θα καθοριστούν.

Η διάρκεια θητείας των εθελοντριών Ελληνίδων είναι, σε κάθε περίπτωση, δώδεκα (12) μήνες».