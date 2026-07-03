Αναστάτωση προκλήθηκε σε δρόμο κοντά στο αεροδρόμιο Χανίων στην Κρήτη, όταν οδηγός βυτιοφόρου έκανε με θράσος μια επικίνδυνη προσπέραση. Η κυκλοφορία αυτού του δρόμου, λόγω καλοκαιριού, είναι αυξημένη, οχήματα περνούν συνεχώς και αυτό καθιστά δύσκολες και ριψοκίνδυνες τις προσπεράσεις, ειδικά μεγάλων φορτηγών.

Στο παρακάτω βίντεο καταγράφεται ένα βυτιοφόρο να κάνει νόημα, κοινώς να «παίζει τα φώτα» στον οδηγό του μπροστινού αυτοκινήτου για να πάει στην άκρη, ενώ ήδη έχει αναπτύξει ταχύτητα και κατευθύνεται κατά πάνω του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Όταν, μάλιστα, τα σινιάλα δεν έγιναν αντιληπτά, ο οδηγός του βυτιοφόρου ξεκίνησε να κορνάρει ασταμάτητα. Το μπροστινό αυτοκίνητο αναγκάζεται να βγει εκτός του δρόμου για να το προσπεράσει το βυτιοφόρο, την ώρα που στο απέναντι ρεύμα περνάνε οχήματα.

Σημειώνεται, ότι όπως φαίνεται και στο βίντεο από την κάμερα του προπορευόμενου αμαξιού, πρόκειται για έναν στενό δρόμο.

Η εικόνα αυτή δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα περιστατικό κακής οδηγικής συμπεριφοράς. Είναι ανευθυνότητα εκ μέρους του οδηγού ενός τόσο μεγάλου οχήματος να κάνει μια επικίνδυνη προσπέραση, αδιαφορώντας για τον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή: Zarpa News