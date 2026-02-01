Τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026 στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοποιίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα σημειώθηκε έκρηξη, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Μια εβδομάδα μετά την τραγωδία, έρχεται στο φως ένα αποκαλυπτικός διάλογος για μια «παράξενη οσμή».

Μόλις τρεις ώρες πριν από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, φαίνεται να γίνεται συζήτηση μεταξύ του υπευθύνου βάρδιας και ενός εργαζόμενου για την οσμή προπανίου.

Πιο συγκεκριμένα, στις 00:30, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 26ης Ιανουαρίου, εργαζόμενος, απευθύνθηκε στον υπεύθυνο βάρδιας και τον ρώτησε: «Σου μυρίζει κάτι; Μία παράξενη μυρωδιά σαν υγραέριο;».

Ο υπεύθυνος απάντησε: «Δεν ξέρω, μάλλον είναι αναθυμιάσεις από το πλυντήριο πιάτων…»

Την παραπάνω στιχομυθία έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ και πρόκειται για μία αναφορά εκ των πολλών αναφορών των εργαζομένων στα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυστύχημα με τις πέντε νεκρές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων ειδοποιήθηκε για το συμβάν στις 03:56 π.μ., ενώ το πρώτο πυροσβεστικό όχημα αφίχθη στο σημείο στις 04:11 π.μ.

«Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα τη μυρωδιά 10 φορές περίπου στο χώρο της κουζίνας»

Ο ίδιος εργαζόμενος ανέφερε στους πυροσβέστες:

«Τους μήνες που εργάζομαι στο συγκεκριμένο πόστο διαπίστωσα τη μυρωδιά δέκα φορές περίπου στο χώρο της λάντζας-κουζίνας. Το περιστατικό αυτό το γνώριζαν και άλλοι συνάδελφοι και ακούστηκε από το στόμα του διευθυντή παραγωγής ότι η οσμή του υγραερίου οφείλεται σε βραχυκύκλωμα του πλυντηρίου στο χώρο της λάντζας».

Ο υπεύθυνος βάρδιας, o οποίος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ως την ολοκλήρωση των ερευνών, περιγράφει στην απολογία του: «Τη συγκεκριμένη μυρωδιά την αντιλαμβανόμουν εγώ παροδικά για διάστημα ενός μήνα περίπου. Μου έλεγαν ότι δεν ήταν κάτι ανησυχητικό και οφειλόταν στο γεγονός της πλήρωσης καυσίμου στις δεξαμενές και μερικές φορές ότι έφταιγε το πλυντήριο που βρισκόταν στο χώρο της λάντζας».

Μάλιστα, ο εργαζόμενος είχε μιλήσει για την οσμή αυτή στον διευθυντή παραγωγής, στον υπεύθυνο του τεχνικού τμήματος του εργοστασίου αλλά και στον υδραυλικό.

Συνεπώς, φαίνεται πως όλοι μέσα στο εργοστάσιο της μπισκοτο-βιομηχανίας γνώριζαν για την επικίνδυνη αυτή μυρωδία, η οποία προερχόταν από προπάνιο που είχε«ξεχυθεί» στον χώρο, αλλά κανείς δεν έκανε τίποτα.

Υπήρξε πολύμηνη διαρροή προπανίου και μεγάλη συσσώρευση του αερίου κάτω από το έδαφος

Πολύμηνη ήταν η διαρροή προπανίου στη βιομηχανία «Βιολάντα», σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της πυροσβεστικής για το τραγικό δυστύχημα.

Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική και τον Διοικητή του ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγο Αναστάσιο Μιχαλόπουλο, αναφέρθηκε στις ενέργειες που έγιναν από την πρώτη στιγμή στον χώρο του συμβάντος, ενώ αποκάλυψε πως η συσσώρευση του αερίου ήταν μεγάλη κάτω από το έδαφος, γεγονός που οδήγησε στη μοιραία έκρηξη.

Φόβοι νέας ανάφλεξης και έκρηξης

Τα ανιχνευτικά μέσα κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις προπανίου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών. Την ίδια στιγμή, οι έρευνες έχουν σταματήσει υπό το φόβο νέας έκρηξης και το σημείο παραμένει αποκλεισμένο.

«Μας καταγγέλθηκε ότι υπήρχε για αρκετές εβδομάδες μια μυρωδιά προπανίου, υγραερίου, δεν μπορούσαν να το ξεκαθαρίσουν οι εργαζόμενοι. Σε κάποιους χώρους, ειδικά στις τουαλέτες ήταν τόσο έντονα που έπρεπε να καλύψουν μέχρι και τη μύτη τους για να πάνε» ανέφερε στο ΕΡΤnews o Γ.Γ. Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Γιώργος Λιατίφης.