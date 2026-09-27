Οκτώ μήνες μετά την τραγωδία στη Βιολάντα στα Τρίκαλα, με πέντε εργαζόμενες γυναίκες νεκρές οι συγγενείς τους, καταγγέλλουν αδιανόητες καταστάσεις ακόμα και απολύσεις εργαζομένων που κατέθεσαν για την οσμή του αερίου. Για την τραγωδία αυτή τη στιγμή δεν είναι κανείς στη φυλακή καθώς με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου Τρικάλων και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση ,που είχε δημοσιεύσει η «Ζούγκλα», ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα αποφυλακίστηκε με όρους.

Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη οι συγγενείς των θυμάτων δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια και άσκησαν έφεση κατά του βουλεύματος που έβγαλε από τη φυλακή τον Κωνσταντίνο Τζωρτζιώτη.

Στην έφεση του συζύγου της Βάσως Σκαμπαρδώνη, μέσω της δικηγόρου του Βάσως Πανταζή αναφέρεται το κλίμα τρομοκρατίας σε εργαζόμενους της επιχείρησης από συγκεκριμένα άτομα:

«το σύνολο των ηγετικών θέσεων του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και των λοιπών νευραλγικών θέσεων από τις οποίες λαμβάνονται καίριες αποφάσεις για τη λειτουργία της επιχείρησης, ανήκει είτε στον ίδιο τον κατηγορούμενο είτε σε πρόσωπα του εγγύτατου οικογενειακού του περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος κατέχει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, οι υπόλοιπες διευθυντικές θέσεις από τις οποίες εξαρτάται η λειτουργία της επιχείρησης ανήκουν σε κοντινά του πρόσωπα, με αποτέλεσμα η εταιρική λειτουργία να μην εμφανίζεται αποκομμένη από το πρόσωπό του, αλλά να εξακολουθεί να εξελίσσεται εντός στενού οικογενειακού και επιχειρηματικού πλαισίου, στο οποίο ο κατηγορούμενος δύναται, άμεσα ή έμμεσα, να ασκήσει επιρροή σε πρόσωπα, έγγραφα, τεχνικά στοιχεία, εσωτερικές διαδικασίες και πραγματικές συνθήκες που συνδέονται με την υπόθεση.

Πλέον ειδικότερα, ο προαναφερθείς ο Σ.Μ , είναι ανιψιός του κατηγορουμένου, όντας υιός της αδελφής του, διευθυντής παραγωγής κατά την επίμαχη χρονική περίοδο, και όχι μόνο εξακολουθεί να είναι παρών και να εργάζεται στην επιχείρηση, την στιγμή μάλιστα που κατηγορείται για τις ίδιες εγκληματικές πράξεις με τον κατηγορούμενο, αλλά επιπλέον σήμερα τρομοκρατεί και απειλεί εργαζομένους να μην καταθέσουν στις Αρχές την αλήθεια για όσα έχουν συμβεί. Επιπλέον, η κ. Ε.Β κουμπάρα και στενή οικογενειακή φίλη του κατηγορουμένου, η οποία συνεχίζει και εργάζεται στην επιχείρηση και ομοίως απέναντι σε εργαζομένους και εργαζόμενες του εργοστασίου επιδεικνύει αντεργατική συμπεριφορά.

Πέραν από το γεγονός ότι στο «τιμόνι» και τις ύψιστες διοικητικές θέσεις τις επιχείρησης βρίσκονται πρόσωπα της άμεσης και στενής επιρροής του κατηγορουμένου, οι οποίοι προσπαθούν να επηρεάσουν και να εκφοβίσουν μάρτυρες, ο κίνδυνος αλλοίωσης του αποδεικτικού υλικού επιτείνεται και από το ότι ο τόπος κατοικίας και εργασίας του κατηγορουμένου ταυτίζεται με τον τόπο διάπραξης των αποδιδόμενων εγκλημάτων και με τον χώρο όπου εξακολουθούν να υφίστανται ή να λειτουργούν κρίσιμες παραγωγικές εγκαταστάσεις, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για απομάκρυνση του κατηγορουμένου από τον χώρο.

Οι απολύσεις εργαζομένων

Στην έφεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν έχει συνεκτιμηθεί ότι κρίσιμο τμήμα του αποδεικτικού υλικού στηρίζεται σε καταθέσεις εργαζομένων, οι οποίοι είχαν άμεση αντίληψη της λειτουργίας της επιχείρησης, της οσμής υγραερίου, των διαμαρτυριών προς προϊσταμένους, της αντίδρασης της διοίκησης και των πραγματικών συνθηκών εργασίας πριν από την έκρηξη. Στο σημείο αυτό αποκαλύπτεται ότι η επιχείρηση έχει προχωρήσει σε απολύσεις εργαζομένων εξαιτίας των όσων κατέθεσαν για την τραγωδία

«Τα πρόσωπα αυτά τελούν ή τελούσαν σε σχέση οικονομικής, εργασιακής ή ουσιαστικής εξάρτησης από την επιχείρηση και την οικογένεια που τη διοικεί, ενώ άλλα έχουν απολυθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι κατέθεσαν την αλήθεια ενώπιον των Ανακριτικών Αρχών ή επειδή σκόπευαν να καταθέσουν επιβαρυντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα πριν και μετά την φονική έκρηξη.»