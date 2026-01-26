Συγκλονίζει η τραγωδία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), στο εργοστάσιο παραγωγής μπισκότων «Βιολάντα», κι άφησε πίσω της πέντε εργαζόμενες νεκρές και έξι τραυματίες.

Τα θύματα έχασαν τη ζωή τους από την ισχυρή έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που ακολούθησε στη συνέχεια.

Δείτε τη στιγμή της έκρηξης:

Ο θόρυβος από την έκρηξη ήταν τόσο ισχυρός, που ακούστηκε ακόμα και σε γειτονικά χωριά, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων.

Ακούστε τον τρομακτικό ήχο από κάμερα ασφαλείας:

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη φωτιά αναπτύχθηκε θερμοκρασία που ξεπερνούσε τους 1.000 βαθμούς Κελσίου. Ενδεικτικό, άλλωστε, είναι ότι τόσο από την έκρηξη, όσο και από τη θερμοκρασία που αναπτύχθηκε, έλιωσε ο χάλυβας, ενώ κατέρρευσε και μέρος της υποδομής.

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας – Τα δύο πιθανά σενάρια

Από το πρωί βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά. Ο στόχος είναι να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την έκρηξη.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ εξετάζουν τη λειτουργία των φούρνων του εργοστασίου, καθώς υπήρχαν τέσσερις δεξαμενές προπανίου έξω από τον χώρο, και τροφοδοτούσαν με σύστημα σωληνώσεων τους φούρνους της συγκεκριμένης μονάδας.

Οι τέσσερις δεξαμενές προπανίου, 9 κυβικών μέτρων η καθεμία, δεν εξερράγησαν, καθώς η έκρηξη σημειώθηκε στον εσωτερικό χώρο.

Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, υπήρξε διαρροή προπανίου, που είναι ισχυρό εκρηκτικό, άχρωμο, άγευστο και άοσμο. Έτσι, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή η διαρροή του.

Παράλληλα, οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής ερευνούν το ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε σκόνη αλευριού.

Μάλιστα, υπάρχουν και περιστατικά, όπως το 1981 στη Μεγάλη Βρετανία, όπου υπήρξε έκρηξη σε αλευροβιομηχανία με 9 σοβαρά τραυματίες από το εκρηκτικό μείγμα που δημιουργεί η σκόνη του αλευριού, η οποία, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να πυροδοτηθεί και να προκαλέσει φονική έκρηξη.

Επίσης, το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη. Το 2008 υπήρξε έκρηξη σε εργοστάσιο ζάχαρης στις ΗΠΑ, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 14 άνθρωποι, ενώ το 2015 υπήρξε έκρηξη σε αλευρόμυλο και πάλι, στη Βρετανία, με τέσσερις νεκρούς, που και σε αυτή την περίπτωση αποδόθηκε σε νέφος αλευριού.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντιλήφθηκε κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στον χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν επί τόπου.

Σημειώνεται ότι οι αξιωματικοί του ΠΣ είναι σε στενή συνεργασία και με Εισαγγελέα, που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί, και παρακολουθεί τις έρευνες.

Τριήμερο δημοτικό πένθος εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Τρικκαίων

Σε ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων, ο Δήμαρχος Τρικκαίων και Πρόεδρος της ΠΕΔ Θεσσαλίας, Νίκος Σακκάς, εισηγήθηκε την κήρυξη τριήμερου δημοτικού πένθους. Η απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσω συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά και τη ματαίωση της διά ζώσης συνεδρίασης που είχε προγραμματιστεί, λόγω της τραγωδίας.

Κατά τη διάρκεια του πένθους, οι σημαίες στο Δημαρχείο θα κυματίζουν μεσίστιες, ενώ αναμένεται να ανασταλούν εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, έχει δοθεί έμφαση στην παροχή ψυχολογικής στήριξης στις οικογένειες των θυμάτων και στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς το γεγονός έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα σε ολόκληρη την περιοχή. Τα Τρίκαλα αποχαιρετούν με σιωπή και σεβασμό τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους τόσο άδικα, ζητώντας ταυτόχρονα πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας και απόδοση ευθυνών.