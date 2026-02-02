Δυναμική παρέμβαση του Ρουβίκωνα στα κεντρικά γραφεία της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 2/2.

Μέλη της αναρχικής ομάδας κρατώντας βαριοπούλες, εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας στην περιοχή του Μενιδίου.

Σε εκτενή ανάρτηση στα social media, τα μέλη της ομάδας μιλούν για «κρατικό και εργοδοτικό έγκλημα» και κάνουν λόγο για «κρατική δολοφονία», επιρρίπτοντας ευθύνες τόσο στην εταιρεία όσο και στο κράτος.

Την ίδια ώρα, στο κείμενό τους κατονομάζουν και κυβερνητικά στελέχη, τα οποία όπως υποστηρίζουν – έχουν μερίδιο ευθύνης για το δυστύχημα.

Ολόκληρο το κείμενο της αναρχικής ομάδας του Ρουβίκωνα:

«Επίθεση με βαριοπούλες στα κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στις Αχαρνές, της οικογένειας Τζιωρτζιώτη, για τον θάνατο των 5 εργατριών, έπειτα από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 27 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές εκρήξεις στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο 5 εργατριών και τον τραυματισμό τουλάχιστον 6 ακόμα. Όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, το υπόγειο στο οποίο εργάζονταν ήταν και αδήλωτο και παράνομο. Ένα υπόγειο 400τμ δηλαδή, δεν είχε δηλωθεί στο σχέδιο πυρασφάλειας που κατέθεσε η εταιρεία πριν 3 μήνες (Νοέμβριο του 2025) ούτε αποτυπωνόταν στα πρόσφατα σχέδια του εργοστασίου. Ως αποτέλεσμα, στο υπόγειο, δεν υπήρχαν οι υποχρεωτικοί ανιχνευτές αερίου που θα μπορούσαν να είχαν σώσει τις εργαζόμενες.

Όπως επίσης αποκαλύφθηκε, εκτός σχεδίου ήταν και οι δύο υπέργειες δεξαμενές προπανίου από τις οποίες πρωτοξεκίνησε η διαρροή, μια διαρροή που δεν ήταν πρόσφατη αλλά υφίστατο για μεγάλο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των εργαζομένων για έντονη μυρωδιά στο χώρο. Οι εργαζόμενες δηλαδή το έλεγαν, ότι μυρίζει υγραέριο, και οι υπεύθυνοι τους απαντούσαν ότι είναι από τα πλυντήρια και να μην ανησυχούν. Ο ίδιος ο Τζιωρτζιώτης, μάλιστα, παραδέχθηκε ότι το είχε μυρίσει κι ο ίδιος αλλά τόσο τον απασχόλησε το θέμα, που το απέδωσε στην τουαλέτα.

Κι άλλα πορίσματα που βγαίνουν στην επιφάνεια ‘καίνε’ τον Τζιωρτζιώτη και όσους τον συγκάλυπταν τόσα χρόνια, όχι στην κυριολεξία… Έγγραφα, όπως της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προειδοποίησαν πριν 6 χρόνια, το 2022, έχοντας εντοπίσει τις ανεπάρκειες στην ασφάλεια καθώς και μια σωρεία παραβάσεων στα μέτρα προστασίας. Η εταιρεία είχε κληθεί και επίσημα να συμμορφωθεί, κάτι το οποίο δεν έκανε. Συνειδητά, δηλαδή, δεν έκανε τίποτα και άφησε τόσα χρόνια, χωρίς μέτρα προστασίας, εκτεθειμένους στον απόλυτο κίνδυνο, τους εργαζομένους. Το δε κράτος, διαχρονικός συνήγορος στο κεφάλαιο, ενθάρρυνε την εργοδοτική αδράνεια και εγκληματική αδιαφορία αποδυναμώνοντας την όποια στοιχειώδη επιθεώρηση εργασίας που θα μπορούσε ίσως να έχει αποκαλύψει τη συστηματική παραβίαση της ασφάλειας.»