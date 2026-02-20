Ένας από τους βασικούς μάρτυρες στην υπόθεση της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα είναι ο ηλεκτρολόγος-μηχανικός που συνεργαζόταν με την εταιρεία.

Όταν κλήθηκε από τις αρχές υποστήριξε ότι με το εργοστάσιο συνεργαζόταν από το 2020 ενώ έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα είπε στη συνέχεια και αποκαλύπτει σήμερα η «Ζούγκλα».

«Έχω εκπονήσει μελέτες για επέκταση των κτηρίων 1 και 3 αλλά και για το 2 που έχει επεκταθεί και υπάρχει μία συνολική μελέτη. Σχετικά με τη φωτιά ενημερώθηκα από τα ΜΜΕ και στη συνέχεια από την Υπηρεσία σας όταν με καλέσατε για κατάθεση.

Ερώτηση: Τι αποτυπώθηκε πάνω στη μελέτη που κάνατε;

Αποτυπώθηκαν οι χώροι, τα μηχανήματα και τα μέσα πυρόσβεσης. Σύμφωνα με τους κανονισμούς υπήρχαν οι προβλεπόμενες από το σχέδιο πυροσβεστικές φωλιές, οι πυροσβεστήρες μόνιμοι και φορητοί, οι σειρήνες αναγγελίας πυρκαγιάς και μηχανισμούς ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων.

Ερώτηση: Σε ποια κτήρια είχαν αποτυπωθεί πάνω στη μελέτη μηχανισμοί ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων;

Απάντηση: Είχαν αποτυπωθεί για το κτήριο 2 και όχι για τα κτήρια 1 και 3 .Αποτυπώθηκαν μόνο στο κτήριο 2 γιατί μόνο εκεί υπήρχε προπάνιο που τροφοδοτούσε τη λειτουργία των φούρνων.

Ερώτηση: Προπάνιο πήγαινε στο κτήριο 3 και γιατί δεν είχαν αποτυπωθεί εκεί μηχανισμοί ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων σε αντιδιαστολή με το κτήριο 2;

Απάντηση: Ναι,πήγαινε προπάνιο και στο κτήριο 3 που ήταν και αυτό γραμμή παραγωγής, από δική μου παράλειψη δεν αποτυπώθηκαν εκεί μηχανισμοί ανίχνευσης εκρηκτικών μειγμάτων

Οι δεξαμένες

Στη συνέχεια ο ηλεκτρολόγος μηχανικός αποτυπώνει τις δεξαμένες. Όπως είπε υπήρχαν 4 υπόγειες ανάμεσα στα κτήρια 2 και 3, ήταν αυτόνομες και δεν συνδεόταν μεταξύ τους. Οι δεξαμένες τροφοδοτούσαν τα κτήρια 2 και 3 για τη λειτουργία των φούρνων με όλες τις σωληνώσεις να είναι υπόγειες περίπου στα 15 εκατοστά.

«Υπήρχαν στο χώρο δύο υπέργειες δεξαμενές , τις οποίες δεν είχα αποτυπώσει στη μελέτη, γιατί μου τις είχαν δηλώσει ανενεργές.» τόνισε ο μάρτυρας ο οποίος ισχυρίστηκε στη συνέχεια :

«Είμαι μελετητής και στη συγκεκριμένη επιχείρηση εκπόνησα μόνο τις μελέτες για τις οικοδομικές άδειες και δεν έχω συμμετοχή στην κατασκευή και στη λειτουργία των εγκαταστάσεων και δεν μου είχε ζητηθεί από την επιχείρηση , η οποία σε αυτά τα θέματα καλύπτεται από τους τεχνικούς της.»

Στις 28 Ιανουαρίου, ο μάρτυρας παρουσιάζεται και πάλι στους ανακριτικούς υπαλλήλους και δίνει συμπληρωματική κατάθεση αναφέροντας:

«Δηλώνω συμπληρωματικά ότι λόγω της χαμηλής ανάλυσης της οθόνης της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα στο τμήμα Πυρασφάλειας δεν ήταν διακριτοί οι ανιχνευτές υγραερίου με αποτέλεσμα να δηλώσω πιθανή αβλεψία , πράγμα που δεν ισχύει γιατί υπάρχουν στα σχέδια οι απαιτούμενοι από τους κανονισμούς ανιχνευτές υγραερίου.

Δείτε το βιβλίο πυρασφάλειας του εργοστασίου Βιολάντα: