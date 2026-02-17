Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται σήμερα Τρίτη 17/02 ο ιδιοκτήτης της βιομηχανίας μπισκότων «Βιολάντα» Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, που έχει ήδη συλληφθεί για κακουργηματικού χαρακτήρα παραλείψεις και ενδεχόμενο δόλο στους θανάτους των εργαζομένων, από την έκρηξη στο εργοστάσιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δικηγόροι του θα ζητήσουν νέα προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμα και με ισόβια και λίγο πριν την απολογία του ζητά η Δικαιοσύνη να κάνει αυτό που δεν έκανε ο ίδιος: να ελέγξει δηλαδή, τους μηχανικούς, μηχανολόγους και όσους εμπλέκονται και υπέγραψαν τις μελέτες και τις άδειες για τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με αίτημα που κατέθεσε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Ο ίδιος θα υποστηρίξει ότι τήρησε τη νομοθεσία αλλά φαίνεται ότι δεν μπορούσε να ελέγξει τι γινόταν στο εργοστάσιο του με τη διαρροή του προπανίου να είναι πολύμηνη και με έντονη οσμή.

Προσωρινό «λουκέτο» και στο δεύτερο εργοστάσιό του

Χθες με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας διακόπηκε προσωρινά η λειτουργία του δεύτερου εργοστασίου του στους Ταξιάρχες καθώς όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο δεν λειτουργούσε τίποτα Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύει η Ζούγκλα:

«Διακόπτουμε προσωρινά τη λειτουργία της βιομηχανίας της εταιρίας «VITAFREE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΙΑ Α.Ε», που βρίσκεται 12ο χλμ Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας στην Τοπική Κοινότητα Ταξιαρχών του Δήμου Φαρκαδόνας της Π.Ε Τρικάλων, και συγκεκριμένα του μηχανολογικού εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας (γραμμές παραγωγής και εγκαταστάσεις υγραερίου) σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.1 και 2 του Ν.3982/2011, επειδή κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας.

Ο εκμεταλλευτής της επιχείρησης, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να παρευρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας για την παραλαβή της παρούσας και να υπογράψει το πρακτικό παραλαβής. Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, δια μέσου της Υπηρεσίας μας ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

