Συνεχίζονται οι νομικές ενέργειες των συγγενών των θυμάτων μετά την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, για την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων τον περασμένο Ιανουάριο.

Σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ο σύζυγος μίας εκ των πέντε αδικοχαμένων εργαζομένων κατέθεσε, δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του, νέα αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Με το έγγραφο αυτό ζητείται η άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος που εξέδωσε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων, το οποίο άναψε το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του επιχειρηματία.

Αξίζει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για την πρώτη αντίδραση στην απόφαση αποφυλάκισης, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την αποφυλάκιση του κατηγορουμένου, αντίστοιχες αιτήσεις για άσκηση έφεσης κατά του ίδιου βουλεύματος είχαν υποβάλει ακόμη δύο συγγενείς των θυμάτων.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο οποίος βρισκόταν προφυλακισμένος από τον περασμένο Φεβρουάριο μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Τρικάλων αποφάσισε την αντικατάσταση της προσωρινής του κράτησης με την επιβολή περιοριστικών όρων, επιβάλλοντάς του απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση να εμφανίζεται μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Σε ό,τι αφορά το ποινικό σκέλος, η ανακριτική διαδικασία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας αντιμετωπίζει βαρύτατο κατηγορητήριο για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και για ανθρωποκτονία από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Μαζί του, στο «κάδρο» των ερευνών και των κατηγοριών βρίσκονται επίσης ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας της εργοστασιακής μονάδας.