Η διαρροή προπανίου από καταπονημένες σωληνώσεις, που γέμιζαν επί μήνες σταδιακά με αέριο το αδήλωτο υπόγειο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, ήταν η αιτία για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το πόρισμα των Αρχών.

Νέο βίντεο που δημοσιοποίησε σήμερα το trikalaola.gr, δείχνει την εικόνα από κάμερα γειτονικής επαγγελματικής εγκατάστασης, που καταγράφει δύο απανωτές εκρήξεις στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Στο βίντεο φαίνεται ότι γίνεται η πρώτη έκρηξη, με τη λάμψη στο χώρο του εργοστασίου να καταγράφεται στιγμιαία και 6 δευτερόλεπτα μετά, ακολουθεί νέα μεγαλύτερη λάμψη, που πιθανότατα αποτυπώνει τη στιγμή που όλος ο χώρος παραδόθηκε στις φλόγες.

Δείτε το νέο βίντεο: