Μία σειρά από παραλείψεις και αστοχίες στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα είναι πιθανόν να οδήγησαν στη μοιραία έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες. Οι Αρχές, που με εντολή Εισαγγελέα ερευνούν πλέον τις ποινικές ευθύνες των αρμοδίων, πήγαν χθες στη διεύθυνση ανάπτυξης της Περιφέρειας Τρικάλων και κατάσχεσαν τους έξι φακέλους που αφορούν στην άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας, στην αδειοδότηση των δεξαμενών και στην τοποθέτηση των σωλήνων που μετέφεραν το προπάνιο.

Παράλληλα, «ξεσκονίζουν» και όλα τα σχέδια πυρασφάλειας που είχαν κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές και αναζητούν ποιος και πότε έλεγξε την εγκυρότητά τους.

Το αδήλωτο υπόγειο της Βιολάντα, που βρισκόταν κάτω από το ζυμωτήριο, στο οποίο εργάζονταν τα πέντε θύματα που αποτεφρώθηκαν στην έκρηξη, μετατράπηκε σε θάλαμο αερίων, όταν το προπάνιο για μήνες συσσωρευόταν εκεί και χρειάστηκε ένας σπινθήρας από την αντλία νερού που λειτουργούσε στο χώρο για να πάρει φωτιά και να τινάξει το εργοστάσιο στον αέρα.

Οι τρύπες στις σωληνώσεις από όπου διέφυγε το αέριο αποκαλύφθηκαν σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το Mega. Το προπάνιο διέρρεε για μήνες και «πότιζε» το έδαφος στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μέχρι τη μοιραία νύχτα που προκλήθηκε η φοβερή έκρηξη, η οποία προκάλεσε τον θάνατο των πέντε γυναικών. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σωλήνες ήταν σε χώρο που είχε τσιμεντωθεί και το προπάνιο πέρασε στο υπόγειο του εργοστασίου από τα όμβρυα ύδατα και τις τρύπες των σωλήνων.

Οι Αρχές θα εξετάσουν κατά πόσο οι εργασίες τσιμεντοποίησης και ασφαλτόστρωσης του χώρου που έγιναν το καλοκαίρι στο εργοστάσιο συντέλεσαν ώστε να τρυπήσουν οι σωληνώσεις. Ή ακόμα και πόσο καταπονήθηκε το έδαφος από την κακοκαιρία Ντάνιελ και την πλημμύρα στην περιοχή.

Αποκάλυψη της Ζούγκλας για το αδήλωτο υπόγειο

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει το έγγραφο, σύμφωνα με τα οποίο φαίνεται ότι το υπόγειο δεν είναι δηλωμένο στην ενημέρωση οικοδομικής άδειας 2025.

Δείτε το έγγραφο

Θρήνος στις κηδείες των θυμάτων

Στα χωριά της Θεσσαλίας χθες ξεκίνησε η νέα πράξη του δράματος: οι κηδείες των αδικοχαμένων γυναικών. Η σιωπή έσπαγε μόνο από κλάματα και από λόγια που κατηγορούσαν ευθέως εκείνο που πολλοί φοβούνται να πουν: ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πέθαναν από «κακή στιγμή», αλλά από ένα σύστημα που ανέχεται την επικινδυνότητα όταν αυτή αυξάνει την κερδοφορία.

Την Πέμπτη κηδεύτηκαν η 65χρονη Αγάπη Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων και η Σταυρούλα Μπουκοβάλα στο Προάστιο Καρδίτσας, ενώ στο Γρίζανο Τρικάλων συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Αναστασία Νάσιου.

Ο πιο σπαρακτικός αποχαιρετισμός ακούστηκε στην κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα. Ο γιος της, Δημήτρης Κατιδιώτης, δεν μίλησε με διπλωματικούς όρους αλλά με την ωμή αλήθεια ενός ανθρώπου που ξέρει ότι η μητέρα του δεν έπρεπε να πεθάνει:

«Δεν ήταν ατύχημα. Ήταν αποτέλεσμα αμέλειας, αδιαφορίας και πράξεων που δεν έγιναν όπως έπρεπε» είπε, προσθέτοντας ότι «ο πόνος μας γίνεται ακόμη βαρύτερος επειδή δεν έχουμε ούτε το σώμα της να αποχαιρετήσουμε», «Η φωτιά μας στέρησε ακόμη και αυτό το τελευταίο ανθρώπινο αντίο».

Στον ίδιο αποχαιρετισμό ακούστηκαν λόγια που δεν ήταν μόνο για μια μητέρα, αλλά για μια ολόκληρη γενιά εργαζόμενων γυναικών που έμαθαν να αντέχουν τα πάντα:

«Η Αγάπη Μπουνόβα δεν έφυγε απλώς, της στέρησαν τη ζωή. Τη δική της, των τεσσάρων συναδέλφων της. Όμως, όσο άδικος και αν ήταν ο τρόπος που έφυγε, η Αγάπη δεν έσβησε, δεν μπορεί να σβήσει ότι ζει μέσα μας.

Σήμερα, δεν βρισκόμαστε εδώ μόνο για να πενθήσουμε, βρισκόμαστε για να την ευχαριστήσουμε. Να την ευχαριστήσουμε για όσα μας έδωσε, για την αγάπη που μας δίδαξε χωρίς λόγια, για το παράδειγμα μιας γυναίκας που στάθηκε όρθια, αγάπησε βαθιά, ήταν παρούσα.

Ήταν παρούσα στις ζωές των παιδιών της, στον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της και στο εγγόνι της που θα μεγαλώσει με το όνομά της σαν ευλογία και με την ιστορία της γιαγιάς της σαν δύναμη».

Στο Προάστιο Καρδίτσας, ο Άγγελος, γιος της Σταυρούλας Μπουκοβάλα, μίλησε στο Mega μετά την κηδεία της μητέρας του, λέγοντας αυτό που κάθε παιδί θα έπρεπε να θεωρεί αυτονόητο:

«Δεν ήταν στη μοίρα της να φύγει τόσο νέα».

Ο ίδιος δεν μάσησε τα λόγια του για το εργασιακό περιβάλλον όπου δούλευε η μητέρα του, περιγράφοντάς το ως «τριτοκοσμικό κρατήρα»:

«Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτό το μέρος, που αποδείχθηκε ότι ήταν τριτοκοσμικός κρατήρας, και ξεψύχησε με άδικο και βίαιο τρόπο».

Καισυνέχισε: «Δεν περίμενα ότι θα καίγεται για ώρες στους 1.000 βαθμούς… Δεν θα σταματήσει κανείς μέχρι να πάνε φυλακή όσοι φταίνε».

Σήμερα συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στις άλλες δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη-Καραγιάννη, κηδεύεται το μεσημέρι στον ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Επίσης τελείται στα Τρίκαλα η κηδεία της Ελένης Κατσαρού, στον ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης.