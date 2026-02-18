Το εργοστάσιο ήταν μία «βόμβα». Αυτό αναφέρει επί της ουσίας το πόρισμα της αυτοψίας των στελεχών της Διεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Εμπρησμού για το εργοστάσιο της φονικής έκρηξης Βιολάντα στα Τρίκαλα που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο πέντε γυναικών, που εργάζονταν στην βραδινή βάρδια της Δευτέρας 26/01/2026.

Η αυτοψία ολοκληρώθηκε στις 5 Φεβρουαρίου και λίγες ημέρες μετά το κατηγορητήριο για τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου αναβαθμίστηκε σε κακούργημα για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, που φέρει ποινή ως και ισόβια κάθειρξη.

Στο πόρισμα, που φέρνει στο φως σήμερα η «Ζούγκλα», αποτυπώνονται οι εγκληματικές παραλείψεις ενώ σοκ προκαλούν οι φωτογραφίες με τις διαβρωμένες σωληνώσεις.

Η ηλεκτροβάνα που είχαν αποσυνδέσει

Τα στελέχη της ΔΑΕΕ συμπεραίνουν για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία :

Το καλώδιο της ηλεκτροβάνας που βρισκόταν στον κλάδο διανομής δεν ήταν συνδεδεμένο και κρεμόταν. Αυτή (η ηλεκτροβάνα) ήταν σε σημείο του δικτύου σωληνώσεων, όταν αυτό έβγαινε από το υπέδαφος και εμφανιζόταν εξωτερικά του κτηρίου 2.

Ο ρόλος της είναι να διακόπτει την παροχή του αερίου προς τις καταναλώσεις όταν πάρει εντολή από τους ανιχνευτές για διαρροή.

Συνάγεται το συμπέρασμα ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές διαρροής εντός του κτηρίου που κάηκε αυτοί δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, καθότι η ηλεκτροβάνα ήταν αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να επιτελέσει τον κύριο σκοπό της ,δηλαδή τη διακοπή παροχής αερίου.

Οι καταθέσεις των εργαζομένων για την έντονη οσμή

Επιπλέον τα στελέχη της ΔΑΕΕ αναφέρονται και στις καταθέσεις των εργαζομένων για την έντονη οσμή τουλάχιστον από τα Χριστούγεννα.Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση εργαζόμενης:

«Την οσμή την είχα αντιληφθεί πρώτη φορά πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων. Την ίδια οσμή την είχαν μυρίσει και άλλοι συνάδελφοί μου και το είχαμε συζητήσει μεταξύ μας. Η μυρωδιά αυτή ήταν δυσάρεστη μύριζε σαν εντομοκτόνο και προέρχονταν όπως μας είπαν πει από την αποχέτευση.

Παράλληλα μπορώ να πω ότι στο χώρο που δούλευα στα δημητριακά υπήρχε έντονη μυρωδιά σαν γκάζι. Και αυτή την αντιλήφθηκα πριν τα Χριστούγεννα. Η μυρωδιά δεν ήταν συνεχόμενη ήταν παροδική .Κάποιες φορές μύριζε έντονα γκάζι. Μας είχαν πει ότι οφείλονταν στην πλήρωση των δεξαμενών τις οποίες δεν είχα δει ποτέ που βρίσκονταν .Έβλεπα όμως συχνά βυτιοφόρο που έρχονταν στο χώρο του εργοστασίου και πήγαιναν για πλήρωση των δεξαμενών.»

