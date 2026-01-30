Η νομιμότητα των δύο υπέργειων δεξαμενών στο εργοστάσιο Βιολάντα, που τινάχτηκε στον αέρα από έκρηξη προπανίου, σκοτώνοντας πέντε εργαζόμενες γυναίκες, μπαίνει στο στόχαστρο των ερευνών.

Η ΕΡΤ αποκάλυψε σήμερα ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει παραβάσεις και ελλείψεις από το 2020, όταν με έγγραφό του, το τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπίστωσε τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας, με την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών, χωρητικότητας 5 και 10.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας της βιομηχανικής επιχείρησης.

Δείτε το έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που αφορά τις προβλεπόμενες αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, ερευνάται εάν τελικά η επιχείρηση συμμορφώθηκε τελικά με τις υποδείξεις και αν κατέθεσε νέα σχετικά δικαιολογητικά.

Δείτε το βίντεο της δημόσιας τηλεόρασης:

«Τι θα πούμε στα παιδιά αυτών των γυναικών, που έφτιαχαν μπισκότα, που τα τρώμε εμείς»

Συγκλονισμένος από όσα αντίκρυσε στις στάχτες του εργοστασίου δηλώνει με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, που έγραψε χαρακτηριστικά: «Χθες πήγα στο χώρο της έκρηξης με την εισαγγελέα. Είδα σώματα καμμένα που δεν γνώριζα που ανήκαν. Όλες πέθαναν ακαριαία. Ήταν οι δυο αγκαλιασμένες. Δούλευαν βάρδια βράδυ. Έφτιαχναν μπισκότα που τα τρώμε εμείς .

Είδα σήμερα τα πρόσωπα των νεαρών γυναικών σε φωτογραφίες. Όλοι είμαστε αυτές οι εργάτριες που πάνε για δουλειά αφήνοντας το μικρό παιδί τους που θα κοιμάται αγκαλιά με τον μπαμπά. Τι θα πούμε άραγε κάποια στιγμή σε αυτά τα παιδιά τους;»

Η ανάρτηση:

«Ξεσκονίζουν» τις άδειες του εργοστασίου

Οι Αρχές, που με διευρυμένη πλέον εντολή Εισαγγελέα ερευνούν τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμοδίων, πήγαν χθες στη διεύθυνση ανάπτυξης της Περιφέρειας Τρικάλων και κατάσχεσαν τους έξι φακέλους που αφορούν στην άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας, στην αδειοδότηση των δεξαμενών και στην τοποθέτηση των σωλήνων που μετέφεραν το προπάνιο.

Παράλληλα, «ξεσκονίζουν» και όλα τα σχέδια πυρασφάλειας που είχαν κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές και αναζητούν ποιος και πότε έλεγξε την εγκυρότητά τους. Στο επίκεντρο της ΔΑΕΕ, σε εκτέλεση της διευρυμένης εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις όποιες ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης και των υπευθύνων της, μπαίνουν και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.