Στον ανακριτή Τρικάλων παραδόθηκε σήμερα, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, το πόρισμα της τεχνικής έρευνας που διενήργησε το Τμήμα Μεταλλειολόγων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) στον διαβρωμένο σωλήνα που έγινε αιτία για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα.

Το πόρισμα δόθηκε χθες, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, στην ΔΑΕΕ, η οποία το διαβίβασε σήμερα στον ανακριτή στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνική έρευνα του ΕΜΠ επιβεβαιώνει, ουσιαστικά, τις διαπιστώσεις των πραγματογνωμόνων για τη φθορά στον σωλήνα μεταφοράς προπανίου, που προκάλεσε την έκρηξη και τον θάνατο των πέντε εργατριών της επιχείρησης, και διευκρινίζει ότι η διάβρωση δεν οφείλεται σε υλικά, αλλά σε λάθη και παραλήψεις στην εγκατάσταση.

Πώς προκλήθηκε η διάβρωση στον σωλήνα

Ειδικότερα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πόρισμα αναφέρεται πως ο χαλύβδινος σωλήνας που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά του προπάνιου είναι μεταλλουργικά κατάλληλος, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες. Ωστόσο, η εγκατάσταση παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλείσεις από τους κανονισμούς. Δεν είχε εξωτερική αντιδιαβρωτική επικάλυψη, (δηλαδή ειδική βαφή), ενώ παρατηρήθηκε έλλειψη συστήματος καθοδικής προστασίας, ενώ οι σωλήνες δεν ήταν εγκιβωτισμένοι σε στρώση καθαρής άμμου, εντός του εδάφους. Αυτό, όπως λένε οι ειδικοί, σημαίνει ότι έπρεπε να υπάρχει σύστημα που να κρατάει σταθερό τον σωλήνα εντός του εδάφους και να μην επηρεάζεται σε περίπτωση μεγάλου βάρους στην επιφάνεια.

Όλες αυτές οι ελλείψεις ήταν υπεύθυνες για την άμεση επαφή του σωλήνα με το χώμα, που βοήθησε στην ηλεκτροχημική διάβρωσή του και τη δημιουργία οπών, από τις οποίες διέρρευσε το προπάνιο.

Συνεπώς, σύμφωνα με το πόρισμα, υπήρξε ανεπαρκής αντιδιαβρωτικός σχεδιασμός και μη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις βασικές απαιτήσεις των εφαρμοζόμενων τεχνικών προτύπων για υπόγειους αγωγούς μεταφοράς αερίων καυσίμων.

Το πόρισμα αναφέρεται και σε άλλες σοβαρές κακοτεχνίες, που στην προκειμένη περίπτωση δεν συμμετείχαν στη διαρροή και την έκρηξη, ωστόσο είναι πολύ σοβαρές για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, σημειώνεται ότι η μεταλλική σύνδεση των σωλήνων ήταν βιδωτή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται κενά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διαρροή, ενώ το σωστό είναι η σύνδεση να γίνεται με συγκολλητές ενώσεις.