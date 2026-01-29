Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα η τραγωδία που σημειώθηκε στο εργοστάσιο «Βιολάντα», όπου μετά από έκρηξη, λόγω διαρροής προπανίου, έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Ανάμεσα στα θύματα της έκρηξης του εργοστασίου «Βιολάντα» και η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, 47 ετών, από την Καρδίτσα, η οποία εργαζόταν στην εταιρεία τα τελευταία δέκα χρόνια. Η άτυχη γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών ηλικίας 23, 18 και 15 ετών.

Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε σήμερα (29/1), στις δύο το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας. Ο πόνος είναι βουβός και πλανάται ένα αναπάντητο γιατί. Στην εκκλησία συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι για να πουν στη Σταυρούλα το τελευταίο «αντίο».

Βουβός ο θρήνος φίλων και συγγενών στην Καρδίτσα.

Η σορός της 47χρονης μεταφέρθηκε στον Ιερό Ναό στη μιάμιση το μεσημέρι. Τη Σταυρούλα Μπουκουβάλα αποχαιρετούν ο σύζυγός της Σωτήριος Λιάκος, τα παιδιά της Άγγελος, Μαρία και Χάρης, οι γονείς της Χαρίσης και Ελένη Μπουκουβάλα, τα αδέλφια, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο, με τα αίτια της διαρροής προπανίου να διερευνώνται, ενώ κυριαρχεί το αίτημα για πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και απόδοση ευθυνών.

