Της Λυδίας Παππά

Η τραγωδία στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία, αλλά και ολόκληρη τη χώρα, με πέντε εργαζόμενες να χάνουν τη ζωή τους. Πολλά είναι τα ερωτήματα, μεταξύ των οποίων και το αν το υπόγειο του εργοστασίου ήταν δηλωμένο. Η «Ζούγκλα» φέρνει στο φως το έγγραφο με την ενημέρωση της οικοδομικής άδειας του 2025.

Διαρροή προπανίου στο έδαφος για μήνες

Το προπάνιο διέρρεε για μήνες και «πότιζε» το έδαφος στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, μέχρι τη μοιραία νύχτα που προκλήθηκε η φοβερή έκρηξη η οποία προκάλεσε τον θάνατο των πέντε γυναικών. Οι αρμόδιες Αρχές, που έλεγξαν το χώρο μετά το δυστύχημα, έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνα από το σημείο που οι σωληνώσεις είχαν τρυπήσει.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι σωλήνες ήταν σε χώρο που είχε τσιμεντωθεί και το προπάνιο πέρασε στο υπόγειο του εργοστασίου και συσσωρεύτηκε εκεί.

Ήταν δηλωμένο το υπόγειο;

Οι Αρχές εξετάζουν εάν το υπόγειο του εργοστασίου, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ήταν δηλωμένο ή όχι. Μάλιστα, ο ένας τοίχος του ήταν χωμάτινος -όπως λέγεται- και αυτό μπορεί να βοήθησε τη συσσώρευση του αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχουν καταγγελίες από συγγενείς θυμάτων και εργαζόμενους, που έλεγαν ότι τις τελευταίες 15 ημέρες, υπήρχε μια έντονη οσμή αερίου στον χώρο.

Πουθενά δεν φαίνεται υπόγειο στην ενημέρωση οικοδομικής άδειας του 2025

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει το έγγραφο, σύμφωνα με τα οποίο φαίνεται ότι το υπόγειο δεν είναι δηλωμένο στην ενημέρωση οικοδομικής άδειας 2025.

