Μία γυναίκα βρέθηκε τυχαία με το αυτοκίνητό της χθες έξω από τα δικαστήρια των Τρικάλων και είδε τους εργαζόμενους της Βιολάντα να έχουν συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης στον ιδιοκτήτη Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, που κατηγορείται για εγκληματική αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο για την φονική έκρηξη, που οδήγησε στον θάνατο πέντε εργάτριες στο εργοστάσιό του.

Κατέβηκε αυθόρμητα από το όχημα και όπως γράφει η ίδια -εν θερμώ- στάθηκε απέναντί τους και άρχισε να τους φωνάζει: «Δεν ντρέπεστε λίγο – Πέντε νεκρές γυναίκες». Το βίντεο κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media με χιλιάδες προβολές και ποικίλα σχόλια.

Δείτε το βίντεο με την γυναίκα να φωνάζει:

Το κείμενο που έγραψε η ίδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει τίτλο «Εν θερμώ» και αναφέρει:

«Περνώντας με αυτοκίνητο από τα Δικαστήρια Τρικάλων, κοντά στο σπίτι μου, έπεσα πάνω σε συγκέντρωση 80 ατόμων με πανό που έγραφαν για ντροπή, αξιοπρέπεια κ.ά. Οι εργαζόμενοι της Βιολάντα, νέα παιδιά οι περισσότεροι, συμπαραστέκονταν στο αφεντικό τους που κατέθετε. Τι ντροπή. Κατέβηκα και άρχισα να τους φωνάζω…

“Ντράπηκε και η ντροπή, λακέδες των αφεντικών, πάνω στα πτώματα 5 γυναικών, δουλεύετε και νομίζετε ότι σας κάνουν χάρη, θα ζήσετε σαν δούλοι, πώς θα αντικρίσετε τα παιδιά σας“, τέτοια…

Ένιωσα ότι αν δεν μίλαγα θα γύριζα σπίτι και θα έφτυνα στον καθρέφτη.

Να μιλάμε, παιδιά. Να υπάρχουμε παντού και με όλους τους τρόπους. Ειδικά σ’ αυτές τις σκοτεινές εποχές».