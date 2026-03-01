Ανθρώπινο βιολογικό υλικό εντόπισαν ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της «Anubis» στα συντρίμμια του εργοστασίου «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, μετά την ισχυρή έκρηξη.

Η έρευνα πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του Ανακριτή Τρικάλων και αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Τα ευρήματα θα υποβληθούν σε διαδικασία ταυτοποίησης, και στη συνέχεια θα παραδοθούν στις οικογένειες των θυμάτων, ώστε να μπορέσουν να τελέσουν την κηδεία και για τυχόν μέλη που δεν είχαν εντοπιστεί.

Σημειώνεται πως οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι που συμμετέχουν στην επιχείρηση, είχαν συνδράμει και στις έρευνες για εντοπισμό βιολογικού υλικού μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Η «Αnubis» βρίσκεται στην περιοχή με προσωπικό 15 ατόμων.