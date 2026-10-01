Η μετατροπή της μάθησης και της γλωσσομάθειας σε φτηνό εμπόρευμα «εξπρές» δεν αποτελεί απλώς μια εκπαιδευτική στρέβλωση, αλλά συνιστά ένα σκάνδαλο που υπονομεύει την αξιοκρατία στη χώρα μας.

Η εμπορευματοποίηση των πτυχίων, με υποσχέσεις για πιστοποιήσεις σε τρεις μόλις ημέρες, ανυπόστατα ποσοστά επιτυχίας και ντροπιαστικές πρακτικές «αγοράς» τίτλων που καταφθάνουν σπίτι με delivery χωρίς καν την παρουσία των υποψηφίων στις εξετάσεις, εκθέτει την Ελλάδα διεθνώς.

Είναι τουλάχιστον προκλητικό και εξοργιστικό να επιτρέπεται η γιγάντωση μιας ανεξέλεγκτης «βιομηχανίας» 53 φορέων πιστοποίησης, η οποία προσφέρει προσόντα χωρίς να προσφέρει την απαραίτητη γνώση, φτάνοντας στο σημείο να αδικεί κατάφωρα όσους κοπιάζουν πραγματικά.

Η Ένωση Εξεταστών Γλωσσών στην Ευρώπη (ALTE), προχωρά σε δραστική κινητοποίηση, καθώς έπειτα από σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι το πρόβλημα των «εξπρές» πιστοποιήσεων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα είναι συστημικό και ευρέως διαδεδομένο.

Σε φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Γκαίτε, εκπρόσωποι της ALTE, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ Θάνος Παπαϊωάννου και ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ Γιώργος Χριστόπουλος αποκάλυψαν σοκαριστικές πρακτικές, όπως υποσχέσεις για Proficiency σε 3 ημέρες, ποσοστά επιτυχίας 99% και παράδοση τίτλων κατ’ οίκον έναντι χρηματικών ποσών.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τη δημόσια διοίκηση και υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις αναμόρφωσης του συστήματος.

Η έρευνα της ALTE και οι επισημάνσεις των ευρωπαίων ελεγκτών

Όπως δήλωσε στο Euronews ο Ντάρεν Πέρετ, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής και ελεγκτής της ALTE, κατά τη διάρκεια φόρουμ στο Ινστιτούτο Γκαίτε:

«Ενημερωθήκαμε για ορισμένα ζητήματα εμπιστοσύνης και ποιότητας στην Ελλάδα. Αφού κάναμε κάποια έρευνα, μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι το πρόβλημα είναι συστημικό και, στην πραγματικότητα, διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και έχει έρθει πλέον η ώρα να αντιμετωπιστεί».

Στο πλαίσιο του φόρουμ, εκπρόσωποι της εκπαίδευσης, των πανεπιστημίων και της πολιτείας συνέταξαν συμπεράσματα τα οποία η ALTE θα υποβάλει επισήμως στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, αναμένοντας απαντήσεις για τα επόμενα βήματα, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης των πορισμάτων στον Τύπο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ALTE, Βάλντεμαρ Μαρτίνιουκ, υπογράμμισε ότι το ζήτημα επηρεάζει και όσους διεκδικούν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό, κάνοντας λόγο για μια επικίνδυνη ανισορροπία ανάμεσα στην εμπιστοσύνη και την εξαπάτηση.

Διαφημίσεις «εξπρές» και καταγγελίες για πιστοποιητικά μέσω Delivery

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων αποκαλύφθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα που μετατρέπουν την απόκτηση γλωσσικών προσόντων σε εμπορική διαδικασία χωρίς εκπαιδευτικό αντίκρισμα.

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), Γιώργος Χριστόπουλος, παρουσίασαν στοιχεία για διαφημίσεις που υπόσχονται Lower ή Proficiency σε δύο έως τέσσερις μήνες, ή ακόμη και άριστη γνώση αγγλικών με μόλις 30 ώρες διδασκαλίας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε διαφημιστικές εκστρατείες που προβάλλουν εγγυημένη επιτυχία 99% σε απαιτητικές εξετάσεις γλωσσομάθειας.

Ο κ.Χριστόπουλος, παρουσίασε εκτυπωμένες διαδικτυακές διαφημίσεις, μεταξύ των οποίων και μία που υπόσχεται: «Πιστοποιητικό αγγλικών μόλις σε τρεις μέρες, από το σπίτι σου; Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ».

Παράλληλα, καταγγέλθηκε η λειτουργία κέντρου ξένων γλωσσών στην Ελευσίνα, όπου ο υποψήφιος δεν προσέρχεται καν στις εξετάσεις, αλλά πληρώνει από 500 έως 1.500 ευρώ και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό στο σπίτι του. Το χάσμα ανάμεσα στον τίτλο και τις πραγματικές γνώσεις φτάνει μέχρι την απονομή πιστοποιητικών επιπέδου C2 σε κατόχους με γνώσεις επιπέδου B1.

Επιπλέον, αναδείχθηκαν παραθυράκια με μεταπτυχιακά στην Ιταλία με σημειώσεις στα ελληνικά, τα οποία χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα ως απόδειξη άριστης γνώσης της ιταλικής γλώσσας.

Στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα 53 αδειοδοτημένοι φορείς πιστοποίησης αγγλικών, την ώρα που στη Γερμανία δραστηριοποιούνται μόλις 3, με τους φορείς στην χώρα μας να λειτουργούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο αφότου λάβουν την αρχική άδεια από το ΑΣΕΠ.

Οι προτάσεις του Προέδρου του ΑΣΕΠ για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας

Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την υπονόμευση του συστήματος μοριοδότησης που κρίνει διορισμούς και προαγωγές στην ελληνική δημόσια διοίκηση.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, ο κ. Παπαϊωάννου πρότεινε να αναλάβει το ίδιο το ΑΣΕΠ την εξέταση των υποψηφίων σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά από το 2029, εφόσον του διατεθούν οι απαραίτητοι πόροι. Μέχρι τότε, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των ελέγχων στους φορείς πιστοποίησης, με έρευνα των δικλείδων ασφαλείας κατά τις online εξετάσεις για τη διασφάλιση της ταυτοπροσωπίας και την αποτροπή εξωτερικής βοήθειας.

Τέλος, πρότεινε τη μεταφορά της αρμοδιότητας επαγγελματικής αναγνώρισης τίτλων από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) του Υπουργείου Παιδείας στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Ο κ. Παπαϊωάννου σημείωσε ότι έχει ήδη παρουσιάσει τους προβληματισμούς του στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, ενώ οι προτάσεις θα συμπεριληφθούν στην ετήσια Έκθεση του ΑΣΕΠ που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο του 2026.

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι η άμεση και αυστηρή παρέμβαση της ALTE, καθώς και η λήψη ριζικών μέτρων, δεν είναι απλώς αναγκαία, αλλά συνιστά επιτακτική υποχρέωση για τη διάσωση του κύρους του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και την πλήρη απόδοση της δικαιοσύνης για όσους πραγματικά «δουλεύουν» σκληρά για να τα καταφέρουν στις εξετάσεις.