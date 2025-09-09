Φωτιά  με ιδιαίτερη ένταση ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης (9/9), στη ΒΙΠΕ Βόλου στο Βελεστίνο, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά καίει σε βιομηχανία και λόγω εύφλεκτων υλικών έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, με τους καπνούς να δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα και να είναι επικίνδυνοι για την υγεία των πολιτών.

Για την κατάσβεση έσπευσαν στην περιοχή 22 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

«Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

