Η αντίδραση μίας γάτας στον πρωινό ισχυρό σεισμό που έγινε στην Κρήτη κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Το ζώο ξαφνιάζεται αρχικά από το βουητό και σαστίζει.

Δευτερόλεπτα μετά -όταν η γη αρχίζει να τρέμει- η γάτα κοιτάζει γύρω της, σαν να ψάχνει τι προκαλεί την δόνηση.

Αμέσως μετά το βάζει στα πόδια, τρομαγμένη.

According to information, as a result of the earthquake, small landslides have been recorded on the provincial road network and in Heraklion, minor structural damages have been reported. The services of both the region of Crete and the municipalities are on heightened alert. pic.twitter.com/TWgD94hSDV

— RenderNature (@RenderNature) May 22, 2025