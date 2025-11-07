Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μια συγκλονιστική και συνάμα τρομακτική εμπειρία βίωσαν δύο αλιείς, στα ανοιχτά της Καρπάθου. Είδαν σχεδόν δίπλα τους έναν λευκό καρχαρία, ο οποίος με το χαρακτηριστικό του πτερύγιο έκανε κύκλους σε πολύ κοντινή απόσταση από τη βάρκα τους. Τον κατέγραψαν σε βίντεο, και όπως ήταν αναμενόμενο αυτό έγινε viral.

Οι ψαράδες, δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν… Ο καρχαρίας είχε αρπάξει έναν τόνο και τον καταβρόχθιζε. Μπροστά στη θέα του θηρίου, ο ένας από τους ψαράδες ακούγεται να λέει…«Τι είναι αυτό; Ποπό αυτό είναι πέντε μέτρα καρχαρίας»…

Πέρα όμως από το εντυπωσιακό κομμάτι του θέματος, πολύς κόσμος αλλά ιδιαίτερα οι άνθρωποι που ειδικεύονται στο χώρο της ναυτιλίας και γνωρίζουν πολλά περισσότερα, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την εμφάνιση ενός επικίνδυνου κήτους στις ελληνικές θάλασσες.

Όπως επισημαίνει ο Cpt. Dr. Γεώργιος Βάλλης κρίνεται ως αναγκαία η συνεργασία μεταξύ λιμενικών αλιευτικών και περιφερειακών Αρχών, ώστε να αξιολογηθεί άμεσα η κατάσταση και να ληφθούν προληπτικά μέτρα διότι η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής αλλά και η προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος είναι και πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα όλων.

Ακολουθεί η αναλυτική ανακοίνωση του Cpt. Dr. Γιώργο Βάλλη:

«Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθούμε το πρόσφατο περιστατικό κατά το οποίο ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, γεγονός που καταγράφηκε από επαγγελματίες αλιείς.

Η εμφάνιση ενός τέτοιου μεγάλου θαλάσσιου αρπακτικού, κοντά σε αλιευτικά σκάφη και σε ζώνη όπου διεξάγεται ενεργά η επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, εγκυμονεί προκλήσεις για την ασφάλεια των ανθρώπων της θάλασσας αλλά και για την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Ως κοινωνία με βαθιές ναυτικές ρίζες και ως φορείς που εκπροσωπούμε τους ανθρώπους της θάλασσας, καλούμε για ενισχυμένη επαγρύπνηση και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές

λιμενικές, περιβαλλοντικές και αλιευτικές ώστε να αξιολογηθεί άμεσα η κατάσταση, να εκδοθούν ενδεχόμενες συστάσεις προς τους ψαράδες και τους λουόμενους, και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα προς ενημέρωση των επαγγελματιών της θάλασσας και όσων ασχολουνται με θαλάσσια σπορ.

Η προστασία της ζωής, η διαφύλαξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η απρόσκοπτη άσκηση της ναυτικής και αλιευτικής δραστηριότητας σε ασφαλές πλαίσιο είναι υποχρέωσή μας».