Ο Βλάσσης Γεωργάτος, επικεφαλής της VG Holding και ένας από τους πλέον δραστήριους επιχειρηματίες στον χώρο της οργανωμένης εστίασης, βρίσκεται στο προσκήνιο των συζητήσεων για την επόμενη ημέρα της Pizza Fan, μετά τις δικαστικές εξελίξεις που έχουν δημιουργήσει έντονη αβεβαιότητα γύρω από τη γνωστή αλυσίδα.

Ο επιχειρηματίας, που έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη του «Γρηγόρη», διαθέτει πλέον ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε εστίαση, τουρισμό, ακίνητα και άλλους κλάδους.

Το τελευταίο διάστημα το όνομά του έχει συμπεριληφθεί μεταξύ εκείνων που φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση της Pizza Fan, της αλυσίδας που δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Αντάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έχει υπάρξει επικοινωνία με την πλευρά Αντάρα, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει προκύψει συμφωνία για εξαγορά.

Ο ίδιος ο Βλάσσης Γεωργάτος έχει διαψεύσει ότι βρίσκεται σε διαδικασία αγοράς της Pizza Fan, με τις σχετικές συζητήσεις να εμφανίζονται, τουλάχιστον προς το παρόν, σε διερευνητικό επίπεδο.

Από τον «Γρηγόρη» στη VG Holding

Η επιχειρηματική πορεία του Βλάσση Γεωργάτου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικογενειακή επιχείρηση «Γρηγόρης», η οποία εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα brands της ελληνικής αγοράς καφέ και γρήγορου φαγητού.

Η αλυσίδα «Γρηγόρης Μικρογεύματα» αποτελεί μέχρι σήμερα τη ναυαρχίδα των δραστηριοτήτων του, με ισχυρή παρουσία στον καφέ, στα αρτοσκευάσματα, στα σάντουιτς και στα έτοιμα γεύματα.

Καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή της έπαιξε το μοντέλο franchise, μέσω του οποίου δημιουργήθηκε ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων.

Με την πάροδο των ετών, ο Γεωργάτος επέκτεινε σημαντικά το επιχειρηματικό του αποτύπωμα, δημιουργώντας συμμετοχές και συνεργασίες σε διαφορετικούς τομείς.

Βασικό όχημα για τις επενδυτικές αυτές κινήσεις αποτελεί η VG Holding, μέσα από την οποία οργανώνεται σημαντικό μέρος των συμμετοχών του.

Από το street food μέχρι τα αεροδρόμια

Η παρουσία του Βλάσση Γεωργάτου στην εστίαση δεν περιορίζεται στον «Γρηγόρη».

Τα τελευταία χρόνια έχει κινηθεί σε διαφορετικά κομμάτια της αγοράς, από το street food μέχρι την εστίαση σε αεροδρόμια, τουριστικές εγκαταστάσεις και σημεία υψηλής επισκεψιμότητας.

Μία από τις πιο γνωστές επενδύσεις του ήταν η είσοδος στη Mailo’s – The Pasta Project, την αλυσίδα γρήγορης εστίασης με βάση τα ζυμαρικά που δημιούργησε ο Νίκος Μουτσουρούφης.

Το 2024 η επένδυση αφορούσε την απόκτηση ποσοστού 20%, έναντι ποσού περίπου 4 εκατ. ευρώ.

Στη συνέχεια ακολούθησε αναδιάρθρωση της συγκεκριμένης συμμετοχής, με μερική αποεπένδυση από τη δραστηριότητα.

Η Αίγλη Ζαππείου

Ιδιαίτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τον επιχειρηματία έχει και η Αίγλη Ζαππείου, ένας από τους πιο ιστορικούς χώρους εστίασης και εκδηλώσεων της Αθήνας.

Το επιχειρηματικό σχήμα με το οποίο συνδέεται έχει αναλάβει την αξιοποίηση και επανατοποθέτηση του χώρου, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας του στη γαστρονομία, την ψυχαγωγία και τις εκδηλώσεις.

Η παρουσία στα αεροδρόμια

Μέσω συμμετοχών στην Air Canteen, ο όμιλος έχει αποκτήσει παρουσία και στον χώρο της εστίασης των αεροδρομίων.

Η δραστηριότητα έχει επεκταθεί σε περιφερειακά αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων εκείνα της Σκιάθου και της Καλαμάτας.

Παράλληλα, στις πιο πρόσφατες κινήσεις περιλαμβάνεται και η επέκταση σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία του ομίλου στην εστίαση που συνδέεται με τις μετακινήσεις.

Από τον καφέ στα πολυτελή σκάφη

Το επενδυτικό ενδιαφέρον του Βλάσση Γεωργάτου έχει επεκταθεί και πέρα από την εστίαση.

Στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνεται η Technohull, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή πολυτελών ταχύπλοων και σκαφών αναψυχής.

Παράλληλα, έχει αναπτύξει παρουσία στον τουρισμό και στο real estate, με επενδυτικές τοποθετήσεις, μεταξύ άλλων, και στην Πάρο.

Η συγκεκριμένη στρατηγική δείχνει μια σαφή προσπάθεια διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του, με την οργανωμένη εστίαση να παραμένει πάντως ο βασικός πυλώνας του επιχειρηματικού του αποτυπώματος.

Το στοίχημα της Pizza Fan

Η περίπτωση της Pizza Fan έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες του κλάδου, με περίπου 110 καταστήματα και 2.500 εργαζομένους.

Οποιαδήποτε αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή είσοδος νέου επενδυτή θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη για την ελληνική αγορά οργανωμένης εστίασης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη συμφωνία και οι πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή του Βλάσση Γεωργάτου παραμένουν σε επίπεδο διερευνητικών επαφών.

Σύμφωνα με οικονομικά δημοσιεύματα, οι δραστηριότητες του ευρύτερου επιχειρηματικού σχήματος που συνδέεται με τον Γεωργάτο έχουν φτάσει σε μεγέθη της τάξης των 115 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας το εύρος της επιχειρηματικής του παρουσίας.