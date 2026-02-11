Δύσκολες στιγμές έζησε ένας 76χρονος ψαράς στο Δέλτα του Έβρου, όταν το σκάφος του παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα και ο ίδιος έμεινε στη μέση του πουθενά. Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε μεταβεί για ψάρεμα με το σκάφος του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτό ακινητοποιήθηκε, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Ευτυχώς η επέμβαση ήταν άμεση, ενώ ίδιος μεταφέρθηκε για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, χωρίς η κατάστασή του να εμπνέει κάποια ανησυχία.σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.