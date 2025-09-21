Σε δήλωση προέβη ο Πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Cpt. Dr. Γιώργος Βάλλης, σχετικά με βλάβη που παρουσιάστηκε σε σκάφος με 9 επιβαίνοντες, τουρίστες από την Ιταλία, το οποίο ρυμουλκήθηκε με επιτυχία μέχρι το Λιμάνι Λαυρίου.

Η δήλωση του Προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ

Σήμερα το πρωί, περίπου 1,5 ναυτικό μίλι έξω από την Μαρίνα Λαυρίου, σκάφος με 9 επιβαίνοντες υπηκόους Ιταλίας παρουσίασε βλάβη στο πηδάλιο. Άμεσα κινητοποιήθηκε σωστικό ταχύπλοο, το οποίο ρυμούλκησε με ασφάλεια το σκάφος στο λιμάνι. Όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός ή θαλάσσια ρύπανση.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η ασφάλεια στη θάλασσα πρέπει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Οφείλουμε να διασφαλίζουμε πως τα σκάφη αποπλέουν μόνο όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, και ότι τα πληρώματα τηρούν με ευλάβεια όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η θάλασσα δεν συγχωρεί εφησυχασμούς. Με σεβασμό στους κανόνες και συνεχή επαγρύπνηση μπορούμε να προλαμβάνουμε τα δυσάρεστα και να κρατάμε τα ταξίδια και τις ανθρώπινες ζωές ασφαλείς.

Συγχαρητήρια στα στελέχη του Λιμεναρχείου Λαυρίου για την άμεση ανταπόκριση και τον επαγγελματισμό τους.