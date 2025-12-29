Ταλαιπωρία για ακόμη μία φορά για τους επιβάτες του μετρό της Αθήνας, εξαιτίας τεχνικής βλάβης σε συρμό της Γραμμής 3. Ο συρμός, που εκτελούσε δρομολόγιο με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο, ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Εθνική Άμυνα.

Ως αποτέλεσμα, η κυκλοφορία των συρμών διεξάγεται από τη μία πλευρά της γραμμής, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες καθυστερήσεις και αυξημένο συνωστισμό στους σταθμούς.

Περισσότερο επηρεάζεται το τμήμα Αεροδρόμιο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Δημοτικό Θέατρο, όπου οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τη μισή ώρα.