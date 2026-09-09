Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε 24ωρη βάση τίθενται σε ισχύ σε κομβικά τμήματα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), προκειμένου να εκτελεστούν προγραμματισμένες εργασίες.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της «Δικταίον Παραχωρήσεις» και αποφάσεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, τα μέτρα θα διαρκέσουν ανάλογα με την περιοχή έως και τις 10 Νοεμβρίου 2026, ενώ η αποκατάσταση της κυκλοφορίας ενδέχεται να γίνει νωρίτερα, εφόσον τα έργα ολοκληρωθούν ταχύτερα.

Στην περιοχή Πετρέ, οι περιορισμοί εφαρμόζονται από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2026, στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 58+700 και 61+000.

Παράλληλα, στην περιοχή Λατζιμά τίθενται σε εφαρμογή τρεις ξεχωριστές αποφάσεις. Η πρώτη καλύπτει το τμήμα από τη χιλιομετρική θέση 71+750 έως τη θέση 72+250, με διάρκεια από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Νοεμβρίου 2026. Η δεύτερη αφορά το τμήμα από τη θέση 78+900 έως τη θέση 80+900, ισχύοντας από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2026. Η τρίτη και ευρύτερη ρύθμιση της περιοχής εκτείνεται από τη χιλιομετρική θέση 77+900 έως τη θέση 82+900, με ισχύ από τις 4 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Νοεμβρίου 2026.

Επιπλέον, κυκλοφοριακές παρεμβάσεις υλοποιούνται στο τμήμα από τον ΧΥΤΑ Ηρακλείου έως την Παναγιά Χαρακιανή, από τη χιλιομετρική θέση 91+170 έως τη θέση 104+200, με διάρκεια από τις 6 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου 2026.

Για την ασφάλεια των μετακινήσεων, η «Δικταίον Παραχωρήσεις» τοποθετεί εργοταξιακή σήμανση στα σημεία των έργων.

Τεράστια ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Οι πολίτες καταγγέλλουν πως οι σημάνσεις δεν έχουν βοηθήσει στις απεριόριστες καθυστερήσεις που υφίστανται στο οδικό δίκτυο. Οι εργασίες διαρκούν 7 ώρες τη μέρα, με αποτέλεσμα η καθημερινή μετακίνηση για εργασία να διαρκεί πάνω από μία ώρα. Προβληματισμό γεννά η έλλειψη κάποιας άμεσης λύσης, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις που αφορούν θέματα υγείας των πολιτών, που απαιτούν την άμεση διακομιδή τους σε κάποιο νοσοκομείο.

Πηγή: hania.news