Για ακόμη μία φορά, ένα νέο παιδί έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Ανήλικος ήταν το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί (08/09), στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πρόκειται για ένα 17χρονο αγόρι, που βρισκόταν λίγο πριν από την συμπλήρωση των 18 χρόνων του, άρα φέρεται να οδηγούσε παράτυπα το φορτηγό.

Την ίδια ώρα, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν, πως έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον ιδιοκτήτη του φορτηγού, καθώς δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για το κάτω από ποιες συνθήκες, ο νεαρός οδηγούσε ένα φορτηγό.