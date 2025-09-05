Σαν να μην ήταν διπλής κατεύθυνσης κινούταν ένας οδηγός στον ΒΟΑΚ, αγνοώντας πλήρως τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τη μετωπική σύγκρουση να αποτρέπεται κυριολεκτικά στο παρά πέντε, λόγω της αντίδραση των οχημάτων που κινούνταν κανονικά στη λωρίδα τους.

Κάμερα άλλου οδηγού τον κατέγραψε την Πέμπτη (4/9) σε γέφυρα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, όταν επιχείρησε να προσπεράσει τρία οχήματα ταυτόχρονα, εκ των οποίων το τελευταίο ήταν φορτηγό. Σε έναν από τους φονικούς δρόμους της Ελλάδας φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα οδηγοί που παίζουν με την τύχη τους και με τις ζωές των άλλων.

Στο βίντεο που αρχικά δημοσιεύτηκε στο TikTok διακρίνεται το ασημί IX να παραβιάζει τη διπλή διαγράμμιση και να κινείται εξ ολοκλήρου στο αντίθετο ρεύμα. Η σύγκρουση αποφεύχθηκε χάρη στην έγκαιρη αντίδραση των οδηγών που ερχόντουσαν από την αντίθετη κατεύθυνση, οι οποίοι φρέναραν και έκαναν στην άκρη.

Δείτε το βίντεο: