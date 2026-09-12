Στη σύλληψη ενός άνδρα ξένης καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων (trafficking) και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου σε περιοχή της Βοιωτίας, αποκαλύπτοντας μια σοκαριστική υπόθεση συστηματικής εργασιακής εκμετάλλευσης.

Συνολικά οκτώ άτομα εντοπίστηκαν σε οικία, τους οποίους ο συλληφθείς και οι συνεργοί του εξανάγκαζαν να εργάζονται αδιάλειπτα ως εργάτες γης χωρίς πληρωμή, ενώ τους είχαν αφαιρέσει και τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Από την προανάκριση και τη διερεύνηση των στοιχείων αποκαλύφθηκε το μέγεθος της εργασιακής εκμετάλλευσης στην οποία υπέβαλλαν τα θύματα ο συλληφθείς και οι ασύλληπτοι συνεργοί του.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, τα θύματα εξαναγκάζονταν να εργάζονται αδιάλειπτα ως εργάτες γης σε αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ο δράστης κατακρατούσε πλήρως τα μεροκάματά τους, χωρίς να τους καταβάλλει τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά, ενώ στους εργαζόμενους δεν παρεχόταν καμία ημερήσια ανάπαυση ή ρεπό.

Επιπλέον, τα μέλη του κυκλώματος είχαν αφαιρέσει και παρακρατούσαν τα ταξιδιωτικά έγγραφα των θυμάτων.

Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας ο συλληφθείς

Την πλήρη προανάκριση για τη θεμελίωση της δικογραφίας διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, ενώ ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας / Παράλληλη Έδρα Θηβών.

Παράλληλα, οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ασύλληπτων συνεργών του.