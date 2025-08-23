Μεγάλη φωτιά είναι σε εξέλιξη το πρωί του Σαββάτου 23/08, στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων.

Επιχειρούν 90 άντρες της Πυροσβεστικής με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4Α/Φ, 3Ε/Π, ενώ σημαντική είναι η συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Άγνωστα παραμένουν μέχρι στιγμής τα αίτια.