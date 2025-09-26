Όλο και περισσότερο θυμίζει σενάριο κινηματογραφικού θρίλερ η υπόθεση της Βοιωτίας, με την 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να εισπράττει συντάξεις και επιδόματα.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί αν η ηλικιωμένη πέθανε το 2023, όπως υποστηρίζει η κόρη της, ή παλαιότερα.

Θυμίζουμε πως στην κατάθεσή της η 62χρονη έχει αναφέρει ότι η μητέρα της πέθανε σε ηλικία 91 ετών το καλοκαίρι του 2023, ωστόσο όλες οι μαρτυρίες, ακόμη και του ίδιου του γιου της κάνουν λόγο ότι είχαν να δουν την ηλικιωμένη τουλάχιστον 5 χρόνια.

Τις απαντήσεις στα πιο κρίσιμα ερωτήματα της έρευνας, όπως ο χρόνος ταφής της ηλικιωμένης και φυσικά αν ήταν φυσιολογικός ο θάνατός της, καλείται να δώσει η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου και η ομάδα της Επιστημονικής Υπευθύνου Έλενας Κρανιώτη.

Το συγκεκριμένο εργαστήριο που έχει δώσει πολύτιμα στοιχεία σε πολλές αστυνομικές έρευνες ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο, και για αυτό στην Κρήτη θα «ταξιδεύσουν» εκτός από τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας και δείγματα από τα όσα βρέθηκαν γύρω της, μαζί με δείγμα από χώμα, αλλά και όλος ο ιατρικός της φάκελος.

Περισσότερο φως στον ακριβή χρόνο θανάτου της γυναίκας αναμένεται να ρίξουν οι δύο αλλοδαποί εργάτες, οι οποίοι φέρονται να άνοιξαν τον λάκκο.

Η 62χρονη διευθύντρια των ΚΕΠ υποστήριξε πως ένας εκ των δύο εργατών είναι ο «Γιάννης», τον οποίο εντόπισε το STAR.

Οι δύο αλλοδαποί εργάτες γης φέρεται να άνοιξαν τον λάκκο, μετά από εντολή της κατηγορούμενης, έναντι 1.500 ευρώ.

Ο Γιάννης από την Αλβανία, μιλώντας στο STAR είπε για την κατηγορούμενη:

«Δεν έχω δουλέψει γι’ αυτή. Δεν ξέρω για ποιον λέει. Εγώ δεν έχω ανοίξει τρύπα ποτέ, ούτε έχω δουλέψει γι’ αυτήν. Γιατί να με μπλέξει; Ένα πράγμα που δεν έχω κάνει, τι να με μπλέξει εμένα;»

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ η 62χρονη έφερνε συνεχώς εργάτες στο σπίτι της.

Τον Νοέμβριο έφερε εργάτες να μαζέψουν ελιές, δίπλα από το σημείο που είχε θάψει τη μητέρα της, ενώ πριν από δυόμισι μήνες έφερε έναν εργάτη να της ρίξει μπετό στην αυλή.