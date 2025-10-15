Στην σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος είχε δραπετεύσει από το Αγροτικό Σωφρονιστικό Κατάστημα Κασσάνδρας Χαλκιδικής, προχώρησαν χθες το απόγευμα (14 Οκτωβρίου 2025) αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.

Ο δραπέτης εντοπίστηκε σε χώρο στάθμευσης στον αυτοκινητόδρομο Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ), στο ρεύμα προς την Θεσσαλονίκη, κατά την διάρκεια στοχευμένων ελέγχων.

Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για έναν άνδρα που είχε αποδράσει στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 από τις φυλακές Κασσάνδρας, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης επτά ετών και έξι μηνών, για διευκόλυνση μεταφοράς μεταναστών.

Κατά την διεξαγωγή ελέγχου βρέθηκε στην κατοχή του ένα πιστόλι replica (απομίμηση) και ένα κινητό τηλέφωνο, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς είχε υπεξαιρέσει το Ι.Χ.Ε. όχημα στο οποίο επέβαινε, το βράδυ της 12ης Οκτωβρίου, γεγονός που είχε καταγγείλει νωρίτερα την ίδια μέρα ο νόμιμος κάτοχός του, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατησίων.

Το όχημα κατασχέθηκε και πρόκειται να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Την προανάκριση χειρίστηκε το τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών.