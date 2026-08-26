Βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/8) σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Μετά από μια δύσκολη ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν το μέτωπο και αυτή την ώρα αντιμετωπίζουν κυρίως καπνίζοντα σημεία και μικρές εστίες.

Στην περιοχή παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, αποτελούμενες από 92 πυροσβέστες, 25 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ. Με το πρώτο φως της ημέρας, στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν και δύο ελικόπτερα, ενώ υπάρχει ετοιμότητα για κινητοποίηση πρόσθετων εναέριων μέσων, εφόσον κριθεί απαραίτητο. Πολύτιμη είναι και η συνδρομή του Δήμου Λεβαδέων, ο οποίος έχει διαθέσει μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 16:45 της Τρίτης. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112: το πρώτο στις 17:27 για την ενημέρωση των κατοίκων σε Άγιο Βλάσιο και Τσουκαλάδες, και το δεύτερο στις 18:14, με το οποίο ζητήθηκε η προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Τσουκαλάδες κατευθυνόμενοι προς τη Λιβαδειά.

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καλύτερη εικόνα και στη Σαλαμίνα

Την ίδια ώρα, ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία και από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, όπου η εικόνα παρουσιάζεται επίσης βελτιωμένη. Οι πυροσβέστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στο σημείο για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς και την πρόληψη τυχόν αναζωπυρώσεων.

Με πληροφορίες από ertnews