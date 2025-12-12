Στο Yποβρύχιο «ΠΙΠΙΝΟΣ» τύπου 214 του Πολεμικού Ναυτικού επιβιβάστηκε την Πέμπτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προκειμένου να παρακολουθήσει βολή νέου τύπου τορπίλης «SeaHake mod4» εναντίον στόχου επιφανείας.

Η βολή έγινε κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της άσκησης «ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ».

Η εν λόγω άσκηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού.

Στο υποβρύχιο τον πουργό συνόδευαν ο Υφυπουργός Άμυνας Θανάσης Δαβάκης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος–Ελευθέριος Κατάρας, καθώς και ο Αρχηγός Στόλου Αντιναύαρχος Χρήστος Σασιάκος.