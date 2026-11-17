Συναγερμός σήμανε στο Νοσοκομείο Βόλου για ένα 12χρονο κορίτσι, το οποίο κατέρρευσε έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε χωριό του Νοτίου Πηλίου, όπου η 12χρονη έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα taxydromos.gr, όταν οι γιατροί εκεί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής της, ειδοποίησαν αμέσως το Νοσοκομείο Βόλου, όπου τέθηκε σε ετοιμότητα αναισθησιολόγος για το ενδεχόμενο να απαιτηθεί διασωλήνωση.

Η ανήλικη διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και το ιατρικό προσωπικό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προχώρησε άμεσα στις απαραίτητες εξετάσεις και στη χορήγηση ειδικής θεραπευτικής αγωγής.

Η κατάσταση της υγείας της και η αστυνομική έρευνα

Τελικά, δεν κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή της και το παιδί νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την κλινική του εικόνα. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες χαρακτηρίζονται συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς εκτιμάται ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Παράλληλα, για το συμβάν ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα. Οι γονείς της ανήλικης έχουν κληθεί για κατάθεση, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί φέρεται να κατανάλωσε τουλάχιστον εννιά βότκες καθώς και ενεργειακά ποτά.