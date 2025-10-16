Δωδεκάχρονος απείλησε συμμαθητή του με σουγιά ζητώντας του χρήματα. Το σοβαρό αυτό περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί (16/10) σε σχολείο στο Βόλο, όταν μαθητής της Α΄ Γυμνασίου μόλις 12 ετών, φέρεται να απείλησε συμμαθητή του με σουγιά, ζητώντας του χρήματα.

Λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι, ο 12χρονος πλησίασε τον συμμαθητή του και σύμφωνα με μαρτυρίες του έβγαλε σουγιά μήκους περίπου πέντε εκατοστών, απαιτώντας του χρήματα.

Ο μαθητής που δέχθηκε την απειλή διατήρησε την ψυχραιμία του και ενημέρωσε άμεσα τον διευθυντή του σχολείου. Ο διευθυντής κάλεσε τον ανήλικο στο γραφείο του, του πήρε το αιχμηρό αντικείμενο και ενημέρωσε την αστυνομία.

Άνδρες της Υποδιεύθυνσης της Ασφάλειας του Βόλου έσπευσαν στο σημείο, συνέλαβαν τον μαθητή και ειδοποίησαν τη μητέρα του. Κατά την διάρκεια της κατάθεσής του, ο 12χρονος ισχυρίστηκε πως επρόκειτο για «μια πλάκα» και πως είχε αγοράσει τον σουγιά μαζί με φίλους του.

Ωστόσο, η Εισαγγελέας Ανηλίκων άσκησε ποινική δίωξη εις βάρος του για απόπειρα ληστείας σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο μαθητής παραπέμφθηκε σε ανακριτή, αλλά αφέθηκε ελεύθερος λόγω του γεγονότος ότι είναι ανήλικος.

Δεν ασκήθηκε δίωξη εις βάρος της μητέρας του, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν συντετριμμένη από τις πράξεις του παιδιού της. Η οικογένεια, που έχει καταγωγή από χώρα του εξωτερικού, είχε μετακομίσει πρόσφατα στον Βόλο.

Οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν πλέον την επιβολή αναμορφωτικών μέτρων, καθώς και την παρακολούθηση του ανήλικου από κοινωνικό λειτουργό.