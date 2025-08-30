Συγκλονίζει τον Βόλο η είδηση για τον θάνατο ενός 17χρονου, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τραυματισμό στο κεφάλι, ενώ βρισκόταν με την παρέα του στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου.

Η τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (29/8).

Ο 18χρονος Νίκος , που είναι γιος του γυμναστή του Ολυμπιακού Βόλου Αργύρη Παλάσκα, εργαζόμενου στην ΑΓΕΤ. Χθες (29/8) το βράδυ, «έσβησε» μπροστά στα μάτια των φίλων του, που λίγα λεπτά νωρίτερα απολάμβαναν την παρέα και το χαμόγελό του. Για άγνωστο λόγο, ο Νίκος γλίστρησε και έπεσε πάνω στις πέτρες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αρχικά έκανε προσπάθεια να σηκωθεί όρθιος, αλλά αμέσως κατέρρευσε στο έδαφος.

Οι φίλοι του βλέποντας την εικόνα πάγωσαν. Πήγαν κοντά του αλλά συνειδητοποίησαν ότι δεν είχε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες μετέφεραν αμέσως το παιδί στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τους γιατρούς ο 18χρονος δεν είχε σφυγμό.

Επί μισή και πλέον ώρα έγινε προσπάθεια αναζωογόνησης, δυστυχώς όμως ο άτυχος Νίκος δεν επανήλθε. Το μοιραίο είχε επέλθει.

Με δάκρυα στα μάτια οι φίλοι του ειδοποίησαν πρώτα τον δίδυμο αδερφό του και στη συνέχεια τον πατέρα του, ο οποίος στις 2 τα ξημερώματα σε κατάσταση σοκ μετέβη στο Αχιλλοπούλειο.

Ψυχολόγοι ανέλαβαν να τον ενημερώσουν για την τραγική απώλεια.

Έχασε τη γη κάτω από τα πόδια του… Όλα έσβησαν. Ακόμη δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει το βαρύ χτύπημα της μοίρας. «Το παιδί σας έπαθε έμφραγμα και εξέπνευσε» τον ενημέρωσαν οι γιατροί και τα πάντα σκοτείνιασαν για τον χαροκαμένο πατέρα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως από την πτώση ο 18χρονος είχε εκδορές στο χέρι και στα πόδια, όχι όμως σοβαρό άλλο χτύπημα, το οποίο να “ευθύνεται” για την μοιραία κατάληξη.

Ο Νίκος ήταν ένα παιδί γεμάτο ζωντάνια. Αθλητής πολλά χρόνια, ιδιαίτερα αγαπητός και δεμένος με την οικογένειά του, η «ψυχή της παρέας». Ο απροσδόκητος και πρόωρος θάνατός του έχει προκαλέσει οδύνη και σπαραγμό.

Στη συνοικία των Αγίων Αναργύρων όπου διέμενε επικρατεί νεκρική σιγή και βαρύ πένθος.

Την προσεχή Δευτέρα θα γίνει νεκροψία- νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Τρομοκρατημένοι οι φίλοι του ζήτησαν βοήθεια από περαστικούς και στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε, οι γιατροί δεν μπόρεσαν να τον κρατήσουν στην ζωή.

Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στην οικογένειά του, όπως και σε όλους τους φίλους και γνωστούς του, στην συνοικία των Αγίων Αναργύρων όπου διέμενε.

Φως στα αίτια του θανάτου του θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί πιθανότατα την προσεχή Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.