Στο Νοσοκομείο Βόλου, σε σταθερή κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται ένας 43χρονος πατέρας καταγωγής Ρομά, ο οποίος έπεσε θύμα άγριας βίας από τον 19χρονο γιο του.

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου 2026, στον αύλειο χώρο έξω από το Δημαρχείο της πόλης, όταν ο νεαρός επιτέθηκε στον πατέρα του χτυπώντας τον άγρια στα πλευρά με γροθιές και ένα παλούκι, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Αμέσως μετά την ειδοποίηση της Αστυνομίας, ο 19χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας με την κατηγορία της επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης.

Ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για ρητή δικάσιμο, καθώς κρίθηκε απαραίτητος ο διορισμός διερμηνέα λόγω της αδυναμίας του να επικοινωνήσει επαρκώς στα ελληνικά.

Πηγή: gegonota.news