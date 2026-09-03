Ακόμη ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με θύμα αυτή τη φορά μία 22χρονη έγκυο γυναίκα, είδε το φως της δημοσιότητας στον Αλμυρό Βόλου. Δράστης είναι ο 28χρονος σύντροφός της, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο gegonota.news, το βίαιο επεισόδιο εκτυλίχτηκε στις 30 Αυγούστου, μέσα στο σπίτι όπου διαμένει το ζευγάρι. Όπως φέρεται να περιέγραψε γειτόνισσα που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, όλα ξεκίνησαν από έναν λεκτικό διαπληκτισμό για ασήμαντη αφορμή. Η κατάσταση, ωστόσο, πήρε γρήγορα επικίνδυνη τροπή, με τον 28χρονο να επιτίθεται με αγριότητα στη νεαρή έγκυο, ρίχνοντάς της κλωτσιές στο κεφάλι, την πλάτη και τα πόδια.

Η γειτόνισσα, όμως, δεν έμεινε άπραγη και κάλεσε αμέσως την Άμεση Δράση. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, πέρασαν χειροπέδες στον 28χρονο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Η ομολογία και οι συνεχείς αναβολές

Την επομένη του περιστατικού, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, ο δράστης οδηγήθηκε ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου. Η δίκη αναβλήθηκε, καθώς το 22χρονο θύμα δεν προσήλθε στο δικαστήριο για να καταθέσει.

Κατά τη σημερινή εκδίκαση της υπόθεσης (Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου), ο 28χρονος στάθηκε απέναντι στους δικαστές και παραδέχτηκε ανοιχτά ότι κλώτσησε την έγκυο σύντροφό του. Μάλιστα, μέσω της υπεράσπισής του, ζήτησε να υπαχθεί η υπόθεση στη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης.

Δεδομένου ότι η παθούσα απουσίαζε για δεύτερη συνεχή φορά από την αίθουσα, το δικαστήριο αποφάσισε να αναβάλει εκ νέου τη δίκη. Η νέα δικάσιμος ορίστηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου, με την έδρα να κρίνει απολύτως απαραίτητη την παρουσία και την κατάθεση της 22χρονης, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία.