Βαθιά θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου μιας 33χρονης γυναίκας στον Βόλο, η οποία βρέθηκε νεκρή σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, στο σπίτι της στην περιοχή της Χιλιαδούς. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει ενδελεχή έρευνα προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Ο εντοπισμός της 33χρονης

Σύμφωνα με πληροφορίες του THE NEWSPAPER, η 33χρονη διέμενε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου. Το τραγικό θέαμα αντίκρισε πρώτη η μητριά της, η οποία τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της εντός της οικίας.

Στο σημείο κλήθηκε και έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς η γυναίκα είχε ήδη καταλήξει.

Οι πρώτες ενδείξεις και η έρευνα της Αστυνομίας

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει ότι η γυναίκα έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα, ακριβώς κάτω από την περιοχή της καρδιάς. Αν και το αρχικό σενάριο που εξετάζεται παραπέμπει σε αυτοχειρία, οι αρχές κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης.

Στον χώρο επιχείρησε κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Σήμανση) για τη συλλογή ευρημάτων, ενώ η σορός πρόκειται να παραληφθεί από γραφείο τελετών βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Το ιστορικό και η ιατροδικαστική εξέταση

Κατά τις ίδιες πηγές, η 33χρονη φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας το τελευταίο διάστημα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η σύνδεσή τους με το μοιραίο συμβάν.

Πλέον, το φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση, τα πορίσματα της οποίας θα καθορίσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος.