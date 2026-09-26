Μια πρωτοφανής υπόθεση για τα ελληνικά δικαστικά δεδομένα ολοκληρώθηκε στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, το οποίο επέβαλε την άμεση φυλάκιση μιας 38χρονης από την Πάτρα. Η κατηγορούμενη είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τη ζωή ενός 37χρονου πιλότου της Πολεμικής Αεροπορίας από τον Βόλο, δημιουργώντας 203 πλαστούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την εκδίκηση και τον διασυρμό του μετά τον χωρισμό τους.

Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου έκρινε ένοχη την 38χρονη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, διατηρώντας στο ακέραιο την πρωτόδικη ποινή των 48 μηνών φυλάκισης που της είχε επιβληθεί από το δικαστήριο του Βόλου το 2024.

Το Εφετείο απέρριψε όλα τα ελαφρυντικά, δεν επέτρεψε τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική και διέταξε την πραγματική έκτιση 12 μηνών φυλάκισης. Η καταδικασθείσα, η οποία δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, πλέον αναζητείται από τις αρχές για να οδηγηθεί στη φυλακή.

Ο εφιάλτης για τον αξιωματικό ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν μέσω Instagram. Έπειτα από μια σύντομη φιλοξενία της γυναίκας στον Βόλο, ο πιλότος αναγκάστηκε να απενεργοποιήσει το κινητό του για λίγες ώρες λόγω υπηρεσιακών υποχρεώσεων, για να βρει στη συνέχεια 180 αναπάντητες κλήσεις και 50 μηνύματα.

Η εμμονική αυτή συμπεριφορά τον οδήγησε στην απόφαση να διακόψει τη σχέση, πυροδοτώντας ένα κύμα ψηφιακής παρενόχλησης.

Όταν ο 37χρονος την απέκλεισε από τα δίκτυά του, η 38χρονη άρχισε να ενοχλεί συγγενείς και φίλους του, κατασκευάζοντας σταδιακά δεκάδες ψεύτικα προφίλ με τα δικά του στοιχεία και φωτογραφίες.

Μέσω αυτών δημοσίευε χυδαιολογίες, ψευδή γεγονότα και υβριστικά σχόλια, προσποιούμενη ότι τα έγραφε ο ίδιος ο πιλότος, ενώ παράλληλα στόχευε και διαδικτυακές του φίλες. Μετά από πολυετή δικαστικό αγώνα με ασφαλιστικά μέτρα και μηνύσεις, ο 37χρονος δικαιώθηκε οριστικά, βάζοντας τέλος στον μακροχρόνιο διασυρμό του.