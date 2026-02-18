Αναστάτωση επικρατεί στην τοπική κοινωνία του Βόλου μετά από βίαιες επιθέσεις από άγνωστο άνδρα στον δρόμο.

Το ένα εκ των περιστατικών σημειώθηκε κατά τις 12:30 το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στο κέντρο του Βόλου, με θύμα 63χρονη γυναίκα.

Η 63χρονη περπατούσε επί της οδού Γεωργίου Καρτάλη, όταν στο ύψος της Παύλου Μελά δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από 50χρονο άνδρα. Χωρίς να προηγηθεί κάποια αντιπαράθεση, τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο. Η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο έδαφος.

Καταγγέλθηκε το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε προσαγωγή του. Ωστόσο, αφέθηκε ελεύθερος καθώς δεν κατατέθηκε μήνυση από την παθούσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newspaper, ο ίδιος άνδρας λίγο νωρίτερα φέρεται να είχε επιτεθεί και σε δεύτερη γυναίκα που περπατούσε ανυποψίαστη στον δρόμο.

Παράλληλα, υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες που μιλούν για παρόμοιες επιθέσεις και στον πεζόδρομο της Ερμού.

Πρόκειται για μελαμψό άνδρα, ύψους περίπου 1,80 και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα, καθώς στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί και στην Ψυχιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου.