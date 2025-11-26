Ποινή φυλάκισης 14 μηνών σε 53χρονο από τον Βόλο που απειλούσε ότι θα σκοτώσει την εν διαστάσει σύζυγό του, αλλά και τον νέο της σύντροφο.

Ειδικότερα, ο 53χρονος εκτόξευσε απειλές θανάτου στην πρώην σύζυγό του και τον φίλο της και χθες (26/11) καταδικάστηκε ερήμην για ενδοοικογενειακή απειλή από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε ποινή φυλάκισης 14 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα, με την έφεση να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην καταδίκη του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι απειλές του ειπώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2024 στον Βόλο, όταν ο κατηγορούμενος βρέθηκε με την πρώην του. Στην συνάντηση που είχαν την εξύβρισε αποκαλώντας τη χ…α και την απείλησε ότι θα σκοτώσει τόσο εκείνη όσο και τον σύντροφό που είχε εκείνη την περίοδο.

Η γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία στην αστυνομία, με αποτέλεσμα ο 53χρονος να συλληφθεί και να σχηματισθεί σε βάρος του δικογραφία, βάσει της οποίας παραπέμφθηκε να δικαστεί στο μονομελές.

