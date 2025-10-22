Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου εκδικάστηκε την Τετάρτη (22/10) υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικου, με κατηγορούμενο έναν 62χρονο από χωριό της Καρδίτσας. Ο άνδρας φέρεται να εκμεταλλεύτηκε τη σχέση εμπιστοσύνης που είχε αναπτύξει με την οικογένεια ενός 12χρονου αγοριού για να προσεγγίσει και να κακοποιήσει το παιδί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της 19χρονης αδελφής του θύματος, η οποία εντόπισε ύποπτα μηνύματα στο κινητό του αδερφού της, που δεν ταίριαζαν στην επικοινωνία ενός παιδιού με ενήλικα. Οι αρχές, με τη συνδρομή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 62χρονου, όπου βρέθηκε ακατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο είχε προηγουμένως διαγραφεί από το κινητό και τον υπολογιστή του.

Όπως διαπιστώθηκε, ο 62χρονος ήταν γείτονας της οικογένειας και είχε φιλικές σχέσεις με τους γονείς, μέσω των οποίων ήρθε σε επαφή με το ανήλικο παιδί. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος είχε επικοινωνία και με δεύτερο 12χρονο παιδί στην Αθήνα, το οποίο εμπιστεύονταν στους γονείς του λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, χωρίς να γνωρίζουν τις πραγματικές του προθέσεις.

Ο 62χρονος συνελήφθη και του ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσια πράξη σε βάρος ανηλίκου, βιασμό, κατοχή και παραγωγή υλικού παιδικής πορνογραφίας, καθώς και για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια. Μετά την απολογία του, κρίθηκε προφυλακιστέος και κρατήθηκε στις φυλακές Γρεβενών έως την έναρξη της δίκης του τον Οκτώβριο του 2025.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε αναπτύξει «συναισθηματικούς δεσμούς» με το παιδί και ότι η πράξη έγινε με συναίνεσή του, αρνούμενος την κατηγορία του βιασμού. Παράλληλα, αρνήθηκε ότι κατείχε ή παρήγαγε υλικό παιδικής πορνογραφίας, αν και παραδέχθηκε τη γενετήσια πράξη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος συνήθιζε να επιδεικνύει στα ανήλικα παιδιά μια συλλογή από μαχαίρια για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και φέρεται να είχε αγοράσει στο 12χρονο θύμα του ένα πατίνι.

Το δικαστήριο καταδίκασε τον 62χρονο σε συνολική ποινή κάθειρξης 44 ετών και 30 μηνών, με 25 έτη εκτιτέα, χωρίς αναστολή, ενώ η έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ.

Πηγή: gegonota.news