Θύμα τηλεφωνικής απάτης με το κόλπο του τροχαίου ατυχήματος έπεσε ακόμα μία ηλικιωμένη γυναίκα, στον Βόλο με τους δράστες να της αποσπούν κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Οι απατεώνες, την κάλεσαν στο τηλέφωνο για να της πουν ότι η κόρη της είναι στο Νοσοκομείο μετά από τροχαίο και εκείνη τρομοκρατημένη τους είπε πως θα καλέσει αμέσως τον γιο της.

«Και ο γιος σου εδώ είναι, μαζί της», της απάντησε ο υποτιθέμενος γιατρός που της ζήτησε 20.000 ευρώ… για να σώσει το παιδί της.

Επιπλέον, ένας τρίτος συνεργός τους παρίστανε στο τηλέφωνο τον αστυνομικό, προκειμένου να πείσουν την ηλικιωμένη να τους παραδώσει ό,τι πολύτιμο είχε. «Δεν έχω λεφτά, κοσμήματα έχω», είπε η ηλικιωμένη.

Της ζήτησαν την διεύθυνση του σπιτιού και ο «γιατρός» έστειλε ένα μέλος της συμμορίας για να πάρει τα κοσμήματα. Η ηλικιωμένη έβαλε όλα τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και τα πέταξε από το μπαλκόνι. Όταν μετά από λίγη ώρα την κάλεσε τυχαία η κόρη της στο τηλέφωνο, αποκαλύφθηκε ότι η γυναίκα έπεσε θύμα απάτης.

Πηγή: gegonota.news