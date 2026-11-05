Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Βόλο με ένα αυτοκίνητο να συγκρούεται με μπετονιέρα.

Το ατύχημα καταγράφηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (05/11) στο ύψος του κόμβου Σέσκλου και συγκεκριμένα στη στροφή για το Λατομείο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκλωβίστηκε στο όχημα του μετά τη σύγκρουση με την μπετονιέρα.

Βίντεο από το όχημα που συγκρούστηκε με μπετονιέρα:

Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία, η Πυροσβεστικής, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες το όχημα του 54χρονου, είχε κατεύθυνση από Λάρισα προς Βόλο και στο σημείο αυτό για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, συγκρούστηκε με μπετονιέρα, με συνέπεια να εκτραπεί της κυκλοφορίας.

Το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο η κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή.

Πηγή: Magnesia News