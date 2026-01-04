Σοβαρές υλικές ζημιές προκάλεσαν άγνωστοι δράστες σε κατάστημα εστίασης στο κέντρο του Βόλου, σήμερα τα ξημερώματα (4/1). Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper, γύρω στις 5:00 π.μ., οι δράστες έσπασαν βίαια την τζαμαρία ενός τυροπιτάδικου στην οδό Ιάσονος και εισήλθαν στο εσωτερικό του καταστήματος.

Μόλις μπήκαν, προκάλεσαν φθορές στο χώρο, ψάχνοντας για χρήματα. Η έκταση των ζημιών είναι σημαντική, και αυτή τη στιγμή διερευνάται αν οι δράστες κατάφεραν να αφαιρέσουν χρηματικό ποσό ή άλλα αντικείμενα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η διάρρηξη συνέβη σε πολύ κεντρικό σημείο της πόλης, όπου λειτουργεί νυχτερινό κλαμπ, ενώ ακριβώς απέναντι υπάρχει περίπτερο, που παραμένει ανοιχτό 24 ώρες το 24ωρο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα, κατέγραψαν τις ζημιές και συγκεντρώνουν στοιχεία και πληροφορίες, με στόχο τον εντοπισμό των δραστών. Παράλληλα, εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.