Άγρια επίθεση δέχθηκε χθες το βράδυ (22/1) ο εκδότης της εφημερίδας «Μαγνησία», Αρχιμήδης Καρεκλίδης, έξω από το σπίτι του στον Βόλο. Δύο άγνωστα άτομα, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και φορώντας κουκούλες, τον αιφνιδίασαν τη στιγμή, που μόλις είχε παρκάρει το αυτοκίνητό του.

Οι δράστες τον έσπρωξαν, τον έριξαν στο έδαφος και του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα με γροθιές στο πρόσωπο και στο κεφάλι, προτού τραπούν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό βίας εις βάρος δημοσιογράφου και εκδότη τοπικής εφημερίδας στην πόλη του Βόλου, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό και εγείρει σοβαρά ζητήματα ελευθερίας του Τύπου.

Η επίθεση εκτιμάται από το περιβάλλον του εκδότη, ως ξεκάθαρη προσπάθεια εκφοβισμού και φίμωσης της δημοσιογραφίας που ασκεί εδώ και χρόνια ο Όμιλος Καρεκλίδη. Όπως τονίζεται, παρά τους τραμπουκισμούς και τις πιέσεις, η δημοσιογραφική πορεία και στάση της εφημερίδας, δεν πρόκειται να αλλάξει.

Μετά από την επίθεση, ο Αρχιμήδης Καρεκλίδης ειδοποίησε την Άμεση Δράση, η οποία κατέγραψε το βίαιο περιστατικό και ξεκίνησε αναζητήσεις για τον εντοπισμό των δραστών, που μέχρι στιγμής παραμένουν ασύλληπτοι.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, καθώς τα χτυπήματα ήταν σοβαρά.

Εντός της ημέρας, ο εκδότης της «Μαγνησίας», μαζί με τον συνήγορό του Νίκο Μόσχο, αναμένεται να καταθέσουν μήνυση κατ’ αγνώστων, προκειμένου οι υπαίτιοι της επίθεσης να οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.